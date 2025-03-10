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В МВД рассказали о полезной функции в Telegram - РИА Новости, 10.03.2025
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12:26 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/mvd-2004061752.html
В МВД рассказали о полезной функции в Telegram
В МВД рассказали о полезной функции в Telegram - РИА Новости, 10.03.2025
В МВД рассказали о полезной функции в Telegram
В обновленной версии Telegram пользователь сможет увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер незнакомца, эта функция поможет... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:26:00+03:00
2025-03-10T12:26:00+03:00
общество
технологии
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В обновленной версии Telegram пользователь сможет увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер незнакомца, эта функция поможет избежать общения с аферистами, пояснило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Рекомендуем пользователям обновить Telegram. В новой версии реализована функция, направленная на борьбу с мошенничеством. Теперь при связи с незнакомым номером пользователи смогут увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер", - говорится в сообщении. Если данные сведения не соответствует тому, что говорит или кем представляется собеседник, лучше прекратить общение, уточнили в МВД. "Также с осторожностью стоит относиться к недавно зарегистрированным аккаунтам", - заключили в ведомстве.
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общество, технологии, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Технологии, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали о полезной функции в Telegram

В МВД сообщили о появлении функции против мошенников в новой версии Telegram

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В обновленной версии Telegram пользователь сможет увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер незнакомца, эта функция поможет избежать общения с аферистами, пояснило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Рекомендуем пользователям обновить Telegram. В новой версии реализована функция, направленная на борьбу с мошенничеством. Теперь при связи с незнакомым номером пользователи смогут увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер", - говорится в сообщении.
Если данные сведения не соответствует тому, что говорит или кем представляется собеседник, лучше прекратить общение, уточнили в МВД.
"Также с осторожностью стоит относиться к недавно зарегистрированным аккаунтам", - заключили в ведомстве.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
МВД предупредило о мошенничестве в Telegram
27 февраля, 13:14
 
ОбществоТехнологииTelegramМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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