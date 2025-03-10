https://ria.ru/20250310/mvd-2004061752.html

В МВД рассказали о полезной функции в Telegram

В МВД рассказали о полезной функции в Telegram - РИА Новости, 10.03.2025

В МВД рассказали о полезной функции в Telegram

В обновленной версии Telegram пользователь сможет увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер незнакомца, эта функция поможет... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:26:00+03:00

2025-03-10T12:26:00+03:00

2025-03-10T12:26:00+03:00

общество

технологии

telegram

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В обновленной версии Telegram пользователь сможет увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер незнакомца, эта функция поможет избежать общения с аферистами, пояснило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Рекомендуем пользователям обновить Telegram. В новой версии реализована функция, направленная на борьбу с мошенничеством. Теперь при связи с незнакомым номером пользователи смогут увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер", - говорится в сообщении. Если данные сведения не соответствует тому, что говорит или кем представляется собеседник, лучше прекратить общение, уточнили в МВД. "Также с осторожностью стоит относиться к недавно зарегистрированным аккаунтам", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250227/mvd-2001927243.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)