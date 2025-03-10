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В Калужской области мужчина умер после драки с тремя женщинами 8 марта - РИА Новости, 10.03.2025
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17:05 10.03.2025 (обновлено: 17:09 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/muzhchina-2004145524.html
В Калужской области мужчина умер после драки с тремя женщинами 8 марта
В Калужской области мужчина умер после драки с тремя женщинами 8 марта - РИА Новости, 10.03.2025
В Калужской области мужчина умер после драки с тремя женщинами 8 марта
Мужчина в Калужской области 8 марта повздорил в кафе с тремя женщинами, и две из них побили его, после чего он скончался, но, предварительно, не из-за побоев, а РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:05:00+03:00
2025-03-10T17:09:00+03:00
происшествия
калужская область
козельск
козельский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Мужчина в Калужской области 8 марта повздорил в кафе с тремя женщинами, и две из них побили его, после чего он скончался, но, предварительно, не из-за побоев, а болезни, сообщает в понедельник СУСК по региону. "В ночь на 9 марта в одном из кафе в Козельске находились три жительницы Козельского района: мать и дочь, а также их подруга. Между ними и одним из посетителей возник конфликт. По предварительным данным, мужчина ударил старшую из женщин, а затем получил телесные повреждения от её дочери и подруги. Он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался", - говорится в сообщении. Для выяснения всех обстоятельств случившегося следственные органы возбудили уголовное дело. "Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался в результате заболевания, а телесные повреждения, обнаруженные на его теле, в причинной связи со смертью не состоят и расцениваются как не причинившие вреда здоровью", - информирует СУСК.
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калужская область
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происшествия, калужская область, козельск, козельский район
Происшествия, Калужская область, Козельск, Козельский район
В Калужской области мужчина умер после драки с тремя женщинами 8 марта

СК выясняет причины смерти мужчины после драки с 3 женщинами у кафе в Козельске

© Фото : СУ СКР по Калужской областиМесто проишествия в Козельске
Место проишествия в Козельске - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : СУ СКР по Калужской области
Место проишествия в Козельске
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Мужчина в Калужской области 8 марта повздорил в кафе с тремя женщинами, и две из них побили его, после чего он скончался, но, предварительно, не из-за побоев, а болезни, сообщает в понедельник СУСК по региону.
"В ночь на 9 марта в одном из кафе в Козельске находились три жительницы Козельского района: мать и дочь, а также их подруга. Между ними и одним из посетителей возник конфликт. По предварительным данным, мужчина ударил старшую из женщин, а затем получил телесные повреждения от её дочери и подруги. Он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался", - говорится в сообщении.
Для выяснения всех обстоятельств случившегося следственные органы возбудили уголовное дело.
"Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался в результате заболевания, а телесные повреждения, обнаруженные на его теле, в причинной связи со смертью не состоят и расцениваются как не причинившие вреда здоровью", - информирует СУСК.
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