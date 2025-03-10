https://ria.ru/20250310/muzhchina-2004145524.html

В Калужской области мужчина умер после драки с тремя женщинами 8 марта

В Калужской области мужчина умер после драки с тремя женщинами 8 марта - РИА Новости, 10.03.2025

В Калужской области мужчина умер после драки с тремя женщинами 8 марта

Мужчина в Калужской области 8 марта повздорил в кафе с тремя женщинами, и две из них побили его, после чего он скончался, но, предварительно, не из-за побоев, а РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:05:00+03:00

2025-03-10T17:05:00+03:00

2025-03-10T17:09:00+03:00

происшествия

калужская область

козельск

козельский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Мужчина в Калужской области 8 марта повздорил в кафе с тремя женщинами, и две из них побили его, после чего он скончался, но, предварительно, не из-за побоев, а болезни, сообщает в понедельник СУСК по региону. "В ночь на 9 марта в одном из кафе в Козельске находились три жительницы Козельского района: мать и дочь, а также их подруга. Между ними и одним из посетителей возник конфликт. По предварительным данным, мужчина ударил старшую из женщин, а затем получил телесные повреждения от её дочери и подруги. Он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался", - говорится в сообщении. Для выяснения всех обстоятельств случившегося следственные органы возбудили уголовное дело. "Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался в результате заболевания, а телесные повреждения, обнаруженные на его теле, в причинной связи со смертью не состоят и расцениваются как не причинившие вреда здоровью", - информирует СУСК.

https://ria.ru/20250304/strelba-2003080356.html

калужская область

козельск

козельский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, калужская область, козельск, козельский район