https://ria.ru/20250310/muzhchina-2004145524.html
В Калужской области мужчина умер после драки с тремя женщинами 8 марта
В Калужской области мужчина умер после драки с тремя женщинами 8 марта - РИА Новости, 10.03.2025
В Калужской области мужчина умер после драки с тремя женщинами 8 марта
Мужчина в Калужской области 8 марта повздорил в кафе с тремя женщинами, и две из них побили его, после чего он скончался, но, предварительно, не из-за побоев, а РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:05:00+03:00
2025-03-10T17:05:00+03:00
2025-03-10T17:09:00+03:00
происшествия
калужская область
козельск
козельский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004146087_0:5:960:545_1920x0_80_0_0_b0496114674affb5f5649dde47eeaba5.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Мужчина в Калужской области 8 марта повздорил в кафе с тремя женщинами, и две из них побили его, после чего он скончался, но, предварительно, не из-за побоев, а болезни, сообщает в понедельник СУСК по региону. "В ночь на 9 марта в одном из кафе в Козельске находились три жительницы Козельского района: мать и дочь, а также их подруга. Между ними и одним из посетителей возник конфликт. По предварительным данным, мужчина ударил старшую из женщин, а затем получил телесные повреждения от её дочери и подруги. Он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался", - говорится в сообщении. Для выяснения всех обстоятельств случившегося следственные органы возбудили уголовное дело. "Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался в результате заболевания, а телесные повреждения, обнаруженные на его теле, в причинной связи со смертью не состоят и расцениваются как не причинившие вреда здоровью", - информирует СУСК.
https://ria.ru/20250304/strelba-2003080356.html
калужская область
козельск
козельский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004146087_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_937bd1fac6b553875d1f4f3ba3ecef80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, козельск, козельский район
Происшествия, Калужская область, Козельск, Козельский район
В Калужской области мужчина умер после драки с тремя женщинами 8 марта
СК выясняет причины смерти мужчины после драки с 3 женщинами у кафе в Козельске