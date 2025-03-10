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В Судже предложили создать музей в честь освобождения территорий от ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/muzej-2004052043.html
В Судже предложили создать музей в честь освобождения территорий от ВСУ
В Судже предложили создать музей в честь освобождения территорий от ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025
В Судже предложили создать музей в честь освобождения территорий от ВСУ
Музей в честь освобождения оккупированных украинскими формированиями территорий Курской области предложил создать в Судже при поддержке регионального... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:53:00+03:00
2025-03-10T11:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
россия
суджа
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
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КУРСК, 10 мар – РИА Новости. Музей в честь освобождения оккупированных украинскими формированиями территорий Курской области предложил создать в Судже при поддержке регионального министерства культуры и.о. первого вице-губернатора Курской области Александр Чепик в ходе еженедельного заседания правительства региона. "Идет быстрое освобождение наших населенных пунктов от вооруженных формирований Украины. Я считаю... что в ближайшее время нам удастся освободить. Хочу попросить, Александр Евсеевич, если вы поддержите, дать поручение нашему министерству культуры, Артему Геннадьевичу Демидову, что, конечно, Суджа - это наш Сталинград, мы там должны свой музей сформировать. Поэтому, как только она будет освобождена, необходимо, чтобы наши музейщики вместе с военными поехали туда и подготовили предложения по созданию этого музея", - сообщил Чепик. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн инициативу увековечить память о днях освобождения территорий Курской области поддержал. "Память об этих днях должна сохраниться, в том числе в виде какого-то наглядного материала... поговорим и обсудим еще отдельно", - добавил Хинштейн. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250208/kursk-1998076447.html
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общество, курская область, россия, суджа, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Россия, Суджа, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Судже предложили создать музей в честь освобождения территорий от ВСУ

Чепик: музей в честь освобождения Курской области предложили создать в Судже

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в Курской области
Разрушенные дома в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Разрушенные дома в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 10 мар – РИА Новости. Музей в честь освобождения оккупированных украинскими формированиями территорий Курской области предложил создать в Судже при поддержке регионального министерства культуры и.о. первого вице-губернатора Курской области Александр Чепик в ходе еженедельного заседания правительства региона.
"Идет быстрое освобождение наших населенных пунктов от вооруженных формирований Украины. Я считаю... что в ближайшее время нам удастся освободить. Хочу попросить, Александр Евсеевич, если вы поддержите, дать поручение нашему министерству культуры, Артему Геннадьевичу Демидову, что, конечно, Суджа - это наш Сталинград, мы там должны свой музей сформировать. Поэтому, как только она будет освобождена, необходимо, чтобы наши музейщики вместе с военными поехали туда и подготовили предложения по созданию этого музея", - сообщил Чепик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн инициативу увековечить память о днях освобождения территорий Курской области поддержал.
"Память об этих днях должна сохраниться, в том числе в виде какого-то наглядного материала... поговорим и обсудим еще отдельно", - добавил Хинштейн.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьРоссияСуджаАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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