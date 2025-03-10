https://ria.ru/20250310/muzej-2004052043.html

В Судже предложили создать музей в честь освобождения территорий от ВСУ

В Судже предложили создать музей в честь освобождения территорий от ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025

В Судже предложили создать музей в честь освобождения территорий от ВСУ

Музей в честь освобождения оккупированных украинскими формированиями территорий Курской области предложил создать в Судже при поддержке регионального... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T11:53:00+03:00

2025-03-10T11:53:00+03:00

2025-03-10T11:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

курская область

россия

суджа

александр хинштейн

валерий герасимов

владимир путин

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КУРСК, 10 мар – РИА Новости. Музей в честь освобождения оккупированных украинскими формированиями территорий Курской области предложил создать в Судже при поддержке регионального министерства культуры и.о. первого вице-губернатора Курской области Александр Чепик в ходе еженедельного заседания правительства региона. "Идет быстрое освобождение наших населенных пунктов от вооруженных формирований Украины. Я считаю... что в ближайшее время нам удастся освободить. Хочу попросить, Александр Евсеевич, если вы поддержите, дать поручение нашему министерству культуры, Артему Геннадьевичу Демидову, что, конечно, Суджа - это наш Сталинград, мы там должны свой музей сформировать. Поэтому, как только она будет освобождена, необходимо, чтобы наши музейщики вместе с военными поехали туда и подготовили предложения по созданию этого музея", - сообщил Чепик. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн инициативу увековечить память о днях освобождения территорий Курской области поддержал. "Память об этих днях должна сохраниться, в том числе в виде какого-то наглядного материала... поговорим и обсудим еще отдельно", - добавил Хинштейн. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250208/kursk-1998076447.html

https://ria.ru/20250208/ikony-1998195488.html

курская область

россия

суджа

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общество, курская область, россия, суджа, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины