https://ria.ru/20250310/musk-2004003334.html

Маск опроверг сообщения о поездке в Румынию

Маск опроверг сообщения о поездке в Румынию - РИА Новости, 10.03.2025

Маск опроверг сообщения о поездке в Румынию

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х опроверг появившиеся сообщения о том, что он... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:55:00+03:00

2025-03-10T08:55:00+03:00

2025-03-10T08:58:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х опроверг появившиеся сообщения о том, что он собирается в начале апреля приехать в Румынию, заявив, что ему разумнее "отдать приоритет безопасности, учитывая эти сумасшедшие времена". Ранее Маск прокомментировал ситуацию с выборами в Румынии и назвал решение ЦИК страны отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску безумием. "Вероятно, разумнее для меня отдать приоритет безопасности, учитывая эти сумасшедшие времена. Я остаюсь в Америке пока президент (США Дональд Трамп - ред.) не попросит, чтобы я отправился в заграничную поездку", - написал Маск. Он прокомментировал пост одного из пользователей соцсети, в котором говорится о появившихся сообщениях о том, что Маск поедет в Румынию 4 апреля. При этом пользователь призвал Маска не делать этого, поскольку "США не могут позволить себе потерять его, а Румыния доказала, что она не является демократической страной". Джеорджеску сообщил в пятницу на прошлой неделе, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы Румынии. В тот же день было подано две жалобы в Конституционный суд Румынии (КС) против этой регистрации. КС сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

https://ria.ru/20250309/mask-2003968414.html

https://ria.ru/20250310/rumyniya-2003988733.html

https://ria.ru/20250306/ssha-2003203738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, сша, америка, кэлин джеорджеску, илон маск, дональд трамп, нато, президентские выборы в румынии — 2024