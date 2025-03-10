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Маск опроверг сообщения о поездке в Румынию - РИА Новости, 10.03.2025
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08:55 10.03.2025 (обновлено: 08:58 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/musk-2004003334.html
Маск опроверг сообщения о поездке в Румынию
Маск опроверг сообщения о поездке в Румынию - РИА Новости, 10.03.2025
Маск опроверг сообщения о поездке в Румынию
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х опроверг появившиеся сообщения о том, что он... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:55:00+03:00
2025-03-10T08:58:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х опроверг появившиеся сообщения о том, что он собирается в начале апреля приехать в Румынию, заявив, что ему разумнее "отдать приоритет безопасности, учитывая эти сумасшедшие времена". Ранее Маск прокомментировал ситуацию с выборами в Румынии и назвал решение ЦИК страны отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску безумием. "Вероятно, разумнее для меня отдать приоритет безопасности, учитывая эти сумасшедшие времена. Я остаюсь в Америке пока президент (США Дональд Трамп - ред.) не попросит, чтобы я отправился в заграничную поездку", - написал Маск. Он прокомментировал пост одного из пользователей соцсети, в котором говорится о появившихся сообщениях о том, что Маск поедет в Румынию 4 апреля. При этом пользователь призвал Маска не делать этого, поскольку "США не могут позволить себе потерять его, а Румыния доказала, что она не является демократической страной". Джеорджеску сообщил в пятницу на прошлой неделе, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы Румынии. В тот же день было подано две жалобы в Конституционный суд Румынии (КС) против этой регистрации. КС сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
https://ria.ru/20250309/mask-2003968414.html
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в мире, румыния, сша, америка, кэлин джеорджеску, илон маск, дональд трамп, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, США, Америка, Кэлин Джеорджеску, Илон Маск, Дональд Трамп, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
Маск опроверг сообщения о поездке в Румынию

Маск не намерен посещать Румынию из соображений безопасности

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х опроверг появившиеся сообщения о том, что он собирается в начале апреля приехать в Румынию, заявив, что ему разумнее "отдать приоритет безопасности, учитывая эти сумасшедшие времена".
Ранее Маск прокомментировал ситуацию с выборами в Румынии и назвал решение ЦИК страны отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску безумием.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Маск назвал отказ в участии Джорджеску в выборах безумием
9 марта, 21:47
"Вероятно, разумнее для меня отдать приоритет безопасности, учитывая эти сумасшедшие времена. Я остаюсь в Америке пока президент (США Дональд Трамп - ред.) не попросит, чтобы я отправился в заграничную поездку", - написал Маск.
Он прокомментировал пост одного из пользователей соцсети, в котором говорится о появившихся сообщениях о том, что Маск поедет в Румынию 4 апреля. При этом пользователь призвал Маска не делать этого, поскольку "США не могут позволить себе потерять его, а Румыния доказала, что она не является демократической страной".
Джеорджеску сообщил в пятницу на прошлой неделе, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы Румынии. В тот же день было подано две жалобы в Конституционный суд Румынии (КС) против этой регистрации. КС сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску.
Ночной протест сторонников Кэлина Джорджеску в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Румынии после отклонения кандидатуры Джорджеску прошли манифестации
Вчера, 05:05
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Антиправительственный митинг в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Будет хуже". К чему США толкают Европу
6 марта, 08:00
 
В миреРумынияСШААмерикаКэлин ДжеорджескуИлон МаскДональд ТрампНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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