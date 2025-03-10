https://ria.ru/20250310/moskva-2004086794.html

Система теплоснабжения Москвы переведена на минимальные параметры работы

Система теплоснабжения Москвы переведена на минимальные параметры работы - РИА Новости, 10.03.2025

Система теплоснабжения Москвы переведена на минимальные параметры работы

Столичная система теплоснабжения переведена на минимальные параметры работы из-за потепления, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:54:00+03:00

2025-03-10T13:54:00+03:00

2025-03-10T13:54:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/06/1596303414_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18380c963e92195fd8286942f76d2fee.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения переведена на минимальные параметры работы из-за потепления, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "В связи с резким повышением средних температур воздуха специалисты ПАО "МОЭК" перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это – минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что межсезонье – самый сложный период с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления. Происходят значительные суточные колебания температуры воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания: на солнечной может ощущаться избыточная температура.

https://ria.ru/20250310/moskva-2004006836.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва