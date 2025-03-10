https://ria.ru/20250310/moskva-2004086794.html
Система теплоснабжения Москвы переведена на минимальные параметры работы
Система теплоснабжения Москвы переведена на минимальные параметры работы - РИА Новости, 10.03.2025
Система теплоснабжения Москвы переведена на минимальные параметры работы
Столичная система теплоснабжения переведена на минимальные параметры работы из-за потепления, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:54:00+03:00
2025-03-10T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения переведена на минимальные параметры работы из-за потепления, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "В связи с резким повышением средних температур воздуха специалисты ПАО "МОЭК" перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это – минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что межсезонье – самый сложный период с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления. Происходят значительные суточные колебания температуры воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания: на солнечной может ощущаться избыточная температура.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения переведена на минимальные параметры работы из-за потепления, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"В связи с резким повышением средних температур воздуха специалисты ПАО "МОЭК" перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это – минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что межсезонье – самый сложный период с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления. Происходят значительные суточные колебания температуры воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания: на солнечной может ощущаться избыточная температура.