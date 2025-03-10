https://ria.ru/20250310/moskva-2004025373.html

Ефимов: на востоке Москвы девелоперы возведут семь объектов образования

Ефимов: на востоке Москвы девелоперы возведут семь объектов образования - РИА Новости, 10.03.2025

Ефимов: на востоке Москвы девелоперы возведут семь объектов образования

На востоке Москвы в 2025-2027 годах девелоперы построят семь образовательных объектов суммарной площадью почти 37 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:21:00+03:00

2025-03-10T10:21:00+03:00

2025-03-10T10:21:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. На востоке Москвы в 2025-2027 годах девелоперы построят семь образовательных объектов суммарной площадью почти 37 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2025 по 2027 год девелоперы планируют построить в Восточном административном округе семь объектов образования общей площадью 33,6 тысячи квадратных метров. В них будет почти 1,5 тысячи школьных и дошкольных мест. Инвесторы уже приступили к их возведению, шесть учреждений передадут в столичную систему образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, новые объекты возведут в районах Измайлово, Гольяново, Перово, Метрогородок.В сообщении уточняется, что, например, в Гольянове запланирован трехэтажный детский сад площадью почти 6 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 250 малышей. Там предусмотрены десять групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий. Кроме того, в этой же локации в 2027 году возведут образовательный комплекс более чем на 8 тысяч "квадратов", рассчитанный на 375 мест.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году в столице возвели 49 школ и детских садов, а также 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и девять культурных объектов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы