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Ефимов: на востоке Москвы девелоперы возведут семь объектов образования - РИА Новости, 10.03.2025
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10:21 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/moskva-2004025373.html
Ефимов: на востоке Москвы девелоперы возведут семь объектов образования
Ефимов: на востоке Москвы девелоперы возведут семь объектов образования - РИА Новости, 10.03.2025
Ефимов: на востоке Москвы девелоперы возведут семь объектов образования
На востоке Москвы в 2025-2027 годах девелоперы построят семь образовательных объектов суммарной площадью почти 37 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:21:00+03:00
2025-03-10T10:21:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. На востоке Москвы в 2025-2027 годах девелоперы построят семь образовательных объектов суммарной площадью почти 37 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2025 по 2027 год девелоперы планируют построить в Восточном административном округе семь объектов образования общей площадью 33,6 тысячи квадратных метров. В них будет почти 1,5 тысячи школьных и дошкольных мест. Инвесторы уже приступили к их возведению, шесть учреждений передадут в столичную систему образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, новые объекты возведут в районах Измайлово, Гольяново, Перово, Метрогородок.В сообщении уточняется, что, например, в Гольянове запланирован трехэтажный детский сад площадью почти 6 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 250 малышей. Там предусмотрены десять групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий. Кроме того, в этой же локации в 2027 году возведут образовательный комплекс более чем на 8 тысяч "квадратов", рассчитанный на 375 мест.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году в столице возвели 49 школ и детских садов, а также 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и девять культурных объектов.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на востоке Москвы девелоперы возведут семь объектов образования

Ефимов: на востоке Москвы девелоперы построят семь образовательных объектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. На востоке Москвы в 2025-2027 годах девелоперы построят семь образовательных объектов суммарной площадью почти 37 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"С 2025 по 2027 год девелоперы планируют построить в Восточном административном округе семь объектов образования общей площадью 33,6 тысячи квадратных метров. В них будет почти 1,5 тысячи школьных и дошкольных мест. Инвесторы уже приступили к их возведению, шесть учреждений передадут в столичную систему образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, новые объекты возведут в районах Измайлово, Гольяново, Перово, Метрогородок.
В сообщении уточняется, что, например, в Гольянове запланирован трехэтажный детский сад площадью почти 6 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 250 малышей. Там предусмотрены десять групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий. Кроме того, в этой же локации в 2027 году возведут образовательный комплекс более чем на 8 тысяч "квадратов", рассчитанный на 375 мест.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году в столице возвели 49 школ и детских садов, а также 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и девять культурных объектов.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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