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Московские школьники благоустроят военные мемориалы к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:43 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/moskva-2004010685.html
Московские школьники благоустроят военные мемориалы к 80-летию Победы
Московские школьники благоустроят военные мемориалы к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.03.2025
Московские школьники благоустроят военные мемориалы к 80-летию Победы
Более 10 тысяч московских школьников благоустроят военные мемориалы к 80-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:43:00+03:00
2025-03-10T09:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 10 тысяч московских школьников благоустроят военные мемориалы к 80-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. "С начала учебного года более четырех тысяч юных москвичей присоединились к столичным мемориально-патронатным акциям. Школьники ухаживают за памятниками, мемориальными досками и местами захоронения героев. Кроме того, ребята возлагают цветы к мемориалам. Всего в этом учебном году в таких акциях примут участие более 10 тысяч детей", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что мемориально-патронатные акции посвящены памятным датам Великой Отечественной войны и истории России. Среди значимых событий - День снятия блокады Ленинграда, День памяти воинов-интернационалистов, День защитника Отечества, День Победы в Великой Отечественной войне, День памяти и скорби, День города, годовщина начала контрнаступления советских войск под Москвой и День Героев Отечества.
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общество, россия, ленинград, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Ленинград, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Московские школьники благоустроят военные мемориалы к 80-летию Победы

Более десяти тысяч школьников благоустроят мемориалы в Москве к 80-летию Победы

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВозложение цветов учащимися московской школы к памятному мемориалу на Аллее Славы на Карельском бульваре
Возложение цветов учащимися московской школы к памятному мемориалу на Аллее Славы на Карельском бульваре - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 10 тысяч московских школьников благоустроят военные мемориалы к 80-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"С начала учебного года более четырех тысяч юных москвичей присоединились к столичным мемориально-патронатным акциям. Школьники ухаживают за памятниками, мемориальными досками и местами захоронения героев. Кроме того, ребята возлагают цветы к мемориалам. Всего в этом учебном году в таких акциях примут участие более 10 тысяч детей", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что мемориально-патронатные акции посвящены памятным датам Великой Отечественной войны и истории России. Среди значимых событий - День снятия блокады Ленинграда, День памяти воинов-интернационалистов, День защитника Отечества, День Победы в Великой Отечественной войне, День памяти и скорби, День города, годовщина начала контрнаступления советских войск под Москвой и День Героев Отечества.
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