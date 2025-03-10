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В Москве начался капремонт крыш жилых домов - РИА Новости, 10.03.2025
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В Москве начался капремонт крыш жилых домов
В Москве начался капремонт крыш жилых домов - РИА Новости, 10.03.2025
В Москве начался капремонт крыш жилых домов
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта крыш многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:19:00+03:00
2025-03-10T09:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта крыш многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта, приведем в порядок 679 кровель, из них 346 - плоские наплавляемые крыши, а 333 - металлические скатные. В перечень работ входят полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждений, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра уточнил, что больше всего крыш обновят в Центральном, Восточном и Северном административных округах. "Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - добавил Бирюков. По его словам, скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания. Бирюков подчеркнул, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,7 тысячи домов общей площадью в 307 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов.
https://ria.ru/20250210/petrbiryukov-1998462564.html
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общество, москва, россия, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Россия, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В Москве начался капремонт крыш жилых домов

Заммэра Бирюков: в Москве начался капремонт крыш многоквартирных домов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочий во время кровельных работ
Рабочий во время кровельных работ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Рабочий во время кровельных работ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта крыш многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта, приведем в порядок 679 кровель, из них 346 - плоские наплавляемые крыши, а 333 - металлические скатные. В перечень работ входят полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждений, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра уточнил, что больше всего крыш обновят в Центральном, Восточном и Северном административных округах.
"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - добавил Бирюков.
По его словам, скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.
Бирюков подчеркнул, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,7 тысячи домов общей площадью в 307 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов.
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