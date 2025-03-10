Рейтинг@Mail.ru
В Москве за пять лет установили более четырех тысяч указателей с QR-кодами - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:49 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/moskva-2003998600.html
В Москве за пять лет установили более четырех тысяч указателей с QR-кодами
В Москве за пять лет установили более четырех тысяч указателей с QR-кодами - РИА Новости, 10.03.2025
В Москве за пять лет установили более четырех тысяч указателей с QR-кодами
Более 4 тысяч указателей с QR-кодами установлены в Москве за последние пять лет, появление первых знаков было связано с празднованием 75-летия Победы, сообщил... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T07:49:00+03:00
2025-03-10T07:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
коммунарка (москва)
сергей собянин
георгий жуков
константин рокоссовский
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153053/19/1530531960_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_387ba7a7738f87828fa3b3d32478a01f.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 4 тысяч указателей с QR-кодами установлены в Москве за последние пять лет, появление первых знаков было связано с празднованием 75-летия Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Пять лет назад, в преддверии 75-летия Победы, в городе появились первые указатели с QR-кодами. Они помогают находить знаковые места и узнавать их историю. Сегодня таких указателей в Москве - уже более 4 тысяч", - написал мэр. Собянин добавил, что уже установили указатели к домам маршалов Победы и Героев Советского Союза, знаки к воинским мемориалам, включая памятники Георгию Жукову, Константину Рокоссовскому, героям-медикам и студентам МГУ, а также навигацию к местам, связанным с космонавтами, полярниками, писателями и путешественниками. "Что в планах? 240 новых указателей ко Дню Победы! В Коммунарке появятся знаки, рассказывающие о подвиге разведчика Геворка Вартаняна. На Поклонной горе установят навигацию к памятникам морякам, танкистам, фронтовым собакам и другим героям", - отметил мэр.
https://ria.ru/20250308/pamyatniki-2003793719.html
https://ria.ru/20250207/moskva-1997877060.html
москва
коммунарка (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153053/19/1530531960_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_bf2196963ae4e85328203d717f158210.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, коммунарка (москва), сергей собянин, георгий жуков, константин рокоссовский, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Коммунарка (Москва), Сергей Собянин, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве за пять лет установили более четырех тысяч указателей с QR-кодами

Собянин: в Москве установили более четырех тысяч указателей с QR-кодами

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкQR-коды на зданиях на Тверской улице
QR-коды на зданиях на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
QR-коды на зданиях на Тверской улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 4 тысяч указателей с QR-кодами установлены в Москве за последние пять лет, появление первых знаков было связано с празднованием 75-летия Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Пять лет назад, в преддверии 75-летия Победы, в городе появились первые указатели с QR-кодами. Они помогают находить знаковые места и узнавать их историю. Сегодня таких указателей в Москве - уже более 4 тысяч", - написал мэр.
Промывка памятника Юрию Гагарину - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Москве промоют более тысячи памятников
8 марта, 12:06
Собянин добавил, что уже установили указатели к домам маршалов Победы и Героев Советского Союза, знаки к воинским мемориалам, включая памятники Георгию Жукову, Константину Рокоссовскому, героям-медикам и студентам МГУ, а также навигацию к местам, связанным с космонавтами, полярниками, писателями и путешественниками.
"Что в планах? 240 новых указателей ко Дню Победы! В Коммунарке появятся знаки, рассказывающие о подвиге разведчика Геворка Вартаняна. На Поклонной горе установят навигацию к памятникам морякам, танкистам, фронтовым собакам и другим героям", - отметил мэр.
Москва - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Москве установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза
7 февраля, 07:33
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМоскваКоммунарка (Москва)Сергей СобянинГеоргий ЖуковКонстантин Рокоссовский80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала