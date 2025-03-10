https://ria.ru/20250310/moskva-2003998600.html

В Москве за пять лет установили более четырех тысяч указателей с QR-кодами

В Москве за пять лет установили более четырех тысяч указателей с QR-кодами - РИА Новости, 10.03.2025

В Москве за пять лет установили более четырех тысяч указателей с QR-кодами

Более 4 тысяч указателей с QR-кодами установлены в Москве за последние пять лет, появление первых знаков было связано с празднованием 75-летия Победы, сообщил... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T07:49:00+03:00

2025-03-10T07:49:00+03:00

2025-03-10T07:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

коммунарка (москва)

сергей собянин

георгий жуков

константин рокоссовский

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 4 тысяч указателей с QR-кодами установлены в Москве за последние пять лет, появление первых знаков было связано с празднованием 75-летия Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Пять лет назад, в преддверии 75-летия Победы, в городе появились первые указатели с QR-кодами. Они помогают находить знаковые места и узнавать их историю. Сегодня таких указателей в Москве - уже более 4 тысяч", - написал мэр. Собянин добавил, что уже установили указатели к домам маршалов Победы и Героев Советского Союза, знаки к воинским мемориалам, включая памятники Георгию Жукову, Константину Рокоссовскому, героям-медикам и студентам МГУ, а также навигацию к местам, связанным с космонавтами, полярниками, писателями и путешественниками. "Что в планах? 240 новых указателей ко Дню Победы! В Коммунарке появятся знаки, рассказывающие о подвиге разведчика Геворка Вартаняна. На Поклонной горе установят навигацию к памятникам морякам, танкистам, фронтовым собакам и другим героям", - отметил мэр.

https://ria.ru/20250308/pamyatniki-2003793719.html

https://ria.ru/20250207/moskva-1997877060.html

москва

коммунарка (москва)

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Дарья Буймова

общество, москва, коммунарка (москва), сергей собянин, георгий жуков, константин рокоссовский, 80-летие победы в великой отечественной войне