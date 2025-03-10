https://ria.ru/20250310/moskva-2003998600.html
В Москве за пять лет установили более четырех тысяч указателей с QR-кодами
В Москве за пять лет установили более четырех тысяч указателей с QR-кодами - РИА Новости, 10.03.2025
В Москве за пять лет установили более четырех тысяч указателей с QR-кодами
Более 4 тысяч указателей с QR-кодами установлены в Москве за последние пять лет, появление первых знаков было связано с празднованием 75-летия Победы, сообщил... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T07:49:00+03:00
2025-03-10T07:49:00+03:00
2025-03-10T07:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
коммунарка (москва)
сергей собянин
георгий жуков
константин рокоссовский
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 4 тысяч указателей с QR-кодами установлены в Москве за последние пять лет, появление первых знаков было связано с празднованием 75-летия Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Пять лет назад, в преддверии 75-летия Победы, в городе появились первые указатели с QR-кодами. Они помогают находить знаковые места и узнавать их историю. Сегодня таких указателей в Москве - уже более 4 тысяч", - написал мэр. Собянин добавил, что уже установили указатели к домам маршалов Победы и Героев Советского Союза, знаки к воинским мемориалам, включая памятники Георгию Жукову, Константину Рокоссовскому, героям-медикам и студентам МГУ, а также навигацию к местам, связанным с космонавтами, полярниками, писателями и путешественниками. "Что в планах? 240 новых указателей ко Дню Победы! В Коммунарке появятся знаки, рассказывающие о подвиге разведчика Геворка Вартаняна. На Поклонной горе установят навигацию к памятникам морякам, танкистам, фронтовым собакам и другим героям", - отметил мэр.
https://ria.ru/20250308/pamyatniki-2003793719.html
https://ria.ru/20250207/moskva-1997877060.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, коммунарка (москва), сергей собянин, георгий жуков, константин рокоссовский, 80-летие победы в великой отечественной войне
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В Москве за пять лет установили более четырех тысяч указателей с QR-кодами
Собянин: в Москве установили более четырех тысяч указателей с QR-кодами