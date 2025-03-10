https://ria.ru/20250310/moskva-2003974491.html

В Москве мужчина обстрелял подростков из пневматического пистолета

В Москве мужчина обстрелял подростков из пневматического пистолета - РИА Новости, 10.03.2025

В Москве мужчина обстрелял подростков из пневматического пистолета

Житель Москвы обстрелял из пневматического пистолета подростков, его задержали, полицейские проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T00:03:00+03:00

2025-03-10T00:03:00+03:00

2025-03-10T06:39:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Житель Москвы обстрелял из пневматического пистолета подростков, его задержали, полицейские проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве. По данным ведомства, предварительно установлено, что 8 марта в районе дома номер 9 по Боровскому проезду между местным жителем и несовершеннолетним, которые выгуливали своих собак, произошел конфликт. В результате мужчина, предположительно, произвел несколько выстрелов вверх из пневматического пистолета. Никто не пострадал. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего."Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту инцидента в Солнцево... Прибывшими на место сотрудниками полиции стрелявший был задержан и доставлен для разбирательства в ОМВД", — отметили в управлении. Столичный СК, в свою очередь, сообщил о возбуждении уголовного дела. Фигуранта задержали, в ближайшее время следователи приступят к его допросу.

https://ria.ru/20250303/taksist-2002711545.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)