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В Москве мужчина обстрелял подростков из пневматического пистолета - РИА Новости, 10.03.2025
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00:03 10.03.2025 (обновлено: 06:39 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/moskva-2003974491.html
В Москве мужчина обстрелял подростков из пневматического пистолета
В Москве мужчина обстрелял подростков из пневматического пистолета - РИА Новости, 10.03.2025
В Москве мужчина обстрелял подростков из пневматического пистолета
Житель Москвы обстрелял из пневматического пистолета подростков, его задержали, полицейские проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T00:03:00+03:00
2025-03-10T06:39:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Житель Москвы обстрелял из пневматического пистолета подростков, его задержали, полицейские проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве. По данным ведомства, предварительно установлено, что 8 марта в районе дома номер 9 по Боровскому проезду между местным жителем и несовершеннолетним, которые выгуливали своих собак, произошел конфликт. В результате мужчина, предположительно, произвел несколько выстрелов вверх из пневматического пистолета. Никто не пострадал. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего."Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту инцидента в Солнцево... Прибывшими на место сотрудниками полиции стрелявший был задержан и доставлен для разбирательства в ОМВД", — отметили в управлении. Столичный СК, в свою очередь, сообщил о возбуждении уголовного дела. Фигуранта задержали, в ближайшее время следователи приступят к его допросу.
https://ria.ru/20250303/taksist-2002711545.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина обстрелял подростков из пневматического пистолета

Житель Москвы обстрелял подростков из пневматического пистолета, его задержали

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Житель Москвы обстрелял из пневматического пистолета подростков, его задержали, полицейские проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
По данным ведомства, предварительно установлено, что 8 марта в районе дома номер 9 по Боровскому проезду между местным жителем и несовершеннолетним, которые выгуливали своих собак, произошел конфликт. В результате мужчина, предположительно, произвел несколько выстрелов вверх из пневматического пистолета. Никто не пострадал. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
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"Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту инцидента в Солнцево... Прибывшими на место сотрудниками полиции стрелявший был задержан и доставлен для разбирательства в ОМВД", — отметили в управлении.
Столичный СК, в свою очередь, сообщил о возбуждении уголовного дела. Фигуранта задержали, в ближайшее время следователи приступят к его допросу.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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