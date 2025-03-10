https://ria.ru/20250310/moshenniki-2004008564.html

МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту

МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту - РИА Новости, 10.03.2025

МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту

МВД предупредило о рисках при поступлении денег от неизвестных. Об этом говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T09:33:00+03:00

2025-03-10T09:33:00+03:00

2025-03-10T13:15:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

россия

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. МВД предупредило о рисках при поступлении денег от неизвестных. Об этом говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России."Если на вашу банковскую карту поступили средства от неизвестного отправителя, это может быть простой ошибкой. Но в отдельных ситуациях может быть началом мошеннической атаки", — говорится в публикации. Если это произошло, то нужно убедиться, что деньги действительно зачислены на счет, так как сообщение об их поступлении может быть поддельным. Для этого можно проверить баланс с помощью мобильного приложения банка или на его странице в интернете. Далее нужно связаться с кредитной организацией и сообщить о поступлении средств, тогда ваше обращение зарегистрируют и будут проверять. Важно понимать, что эти деньги нельзя тратить до выяснения обстоятельств, так как это можно расценить как необоснованное обогащение. Кроме того, не стоит пытаться самостоятельно вернуть деньги, если с вами связался отправитель и просит перевести их по другим реквизитам, так как это может быть уловкой мошенников. Также нужно сохранять записи общения, включая звонки и сообщения.

https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия