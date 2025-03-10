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МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту - РИА Новости, 10.03.2025
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09:33 10.03.2025 (обновлено: 13:15 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/moshenniki-2004008564.html
МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту
МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту - РИА Новости, 10.03.2025
МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту
МВД предупредило о рисках при поступлении денег от неизвестных. Об этом говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:33:00+03:00
2025-03-10T13:15:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
россия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. МВД предупредило о рисках при поступлении денег от неизвестных. Об этом говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России."Если на вашу банковскую карту поступили средства от неизвестного отправителя, это может быть простой ошибкой. Но в отдельных ситуациях может быть началом мошеннической атаки", — говорится в публикации. Если это произошло, то нужно убедиться, что деньги действительно зачислены на счет, так как сообщение об их поступлении может быть поддельным. Для этого можно проверить баланс с помощью мобильного приложения банка или на его странице в интернете. Далее нужно связаться с кредитной организацией и сообщить о поступлении средств, тогда ваше обращение зарегистрируют и будут проверять. Важно понимать, что эти деньги нельзя тратить до выяснения обстоятельств, так как это можно расценить как необоснованное обогащение. Кроме того, не стоит пытаться самостоятельно вернуть деньги, если с вами связался отправитель и просит перевести их по другим реквизитам, так как это может быть уловкой мошенников. Также нужно сохранять записи общения, включая звонки и сообщения.
https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Россия
МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту

МВД РФ: при поступлении на карту денег от незнакомца следует связаться с банком

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. МВД предупредило о рисках при поступлении денег от неизвестных. Об этом говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Если на вашу банковскую карту поступили средства от неизвестного отправителя, это может быть простой ошибкой. Но в отдельных ситуациях может быть началом мошеннической атаки", — говорится в публикации.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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Если это произошло, то нужно убедиться, что деньги действительно зачислены на счет, так как сообщение об их поступлении может быть поддельным. Для этого можно проверить баланс с помощью мобильного приложения банка или на его странице в интернете.
Далее нужно связаться с кредитной организацией и сообщить о поступлении средств, тогда ваше обращение зарегистрируют и будут проверять.

Важно понимать, что эти деньги нельзя тратить до выяснения обстоятельств, так как это можно расценить как необоснованное обогащение.

Кроме того, не стоит пытаться самостоятельно вернуть деньги, если с вами связался отправитель и просит перевести их по другим реквизитам, так как это может быть уловкой мошенников.

Также нужно сохранять записи общения, включая звонки и сообщения.
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ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияРоссия
 
 
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