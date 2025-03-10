МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту
МВД РФ: при поступлении на карту денег от незнакомца следует связаться с банком
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. МВД предупредило о рисках при поступлении денег от неизвестных. Об этом говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Если на вашу банковскую карту поступили средства от неизвестного отправителя, это может быть простой ошибкой. Но в отдельных ситуациях может быть началом мошеннической атаки", — говорится в публикации.
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Если это произошло, то нужно убедиться, что деньги действительно зачислены на счет, так как сообщение об их поступлении может быть поддельным. Для этого можно проверить баланс с помощью мобильного приложения банка или на его странице в интернете.
Далее нужно связаться с кредитной организацией и сообщить о поступлении средств, тогда ваше обращение зарегистрируют и будут проверять.
Важно понимать, что эти деньги нельзя тратить до выяснения обстоятельств, так как это можно расценить как необоснованное обогащение.
Кроме того, не стоит пытаться самостоятельно вернуть деньги, если с вами связался отправитель и просит перевести их по другим реквизитам, так как это может быть уловкой мошенников.
Также нужно сохранять записи общения, включая звонки и сообщения.
Важно понимать, что эти деньги нельзя тратить до выяснения обстоятельств, так как это можно расценить как необоснованное обогащение.
Кроме того, не стоит пытаться самостоятельно вернуть деньги, если с вами связался отправитель и просит перевести их по другим реквизитам, так как это может быть уловкой мошенников.
Также нужно сохранять записи общения, включая звонки и сообщения.
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