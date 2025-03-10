https://ria.ru/20250310/moshennichestvo-2003996268.html
Москвич хотел обменять доллары, но получил билеты банка приколов
Москвич хотел обменять доллары, но получил билеты банка приколов - РИА Новости, 10.03.2025
Москвич хотел обменять доллары, но получил билеты банка приколов
Москвич обратился в полицию, после того, как потерял 30 миллионов рублей, пытаясь обменять доллары на рубли, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T07:07:00+03:00
2025-03-10T07:07:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Москвич обратился в полицию, после того, как потерял 30 миллионов рублей, пытаясь обменять доллары на рубли, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, в полицию обратился житель столицы, который рассказал, что пытался получить отечественную валюту за иностранную, для этого он нашел неизвестного в соцсети Telegram."По предварительным данным, в среду, 5 марта, москвич передал неизвестному мужчине наличными 330 тысяч долларов США для обмена на рубли", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что со слов заявителя, позже подозреваемый передал ему 30 миллионов рублей, обменянные на ранее полученные доллары. После того, как неизвестный скрылся, он понял, что деньги фальшивые: вместо рублей, ему подсунули билеты банка приколов.Полиция возбудила уголовное дело по статье за мошенничество, заключил собеседник агентства.Позже в столичном главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что "проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание причастных к этому правонарушению".
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Москвич хотел обменять доллары, но получил билеты банка приколов
Москвич хотел обменять доллары, но получил 30 миллионов рублей из банка приколов
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Москвич обратился в полицию, после того, как потерял 30 миллионов рублей, пытаясь обменять доллары на рубли, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в полицию обратился житель столицы, который рассказал, что пытался получить отечественную валюту за иностранную, для этого он нашел неизвестного в соцсети Telegram.
"По предварительным данным, в среду, 5 марта, москвич передал неизвестному мужчине наличными 330 тысяч долларов США
для обмена на рубли", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что со слов заявителя, позже подозреваемый передал ему 30 миллионов рублей, обменянные на ранее полученные доллары. После того, как неизвестный скрылся, он понял, что деньги фальшивые: вместо рублей, ему подсунули билеты банка приколов.
Полиция возбудила уголовное дело по статье за мошенничество, заключил собеседник агентства.
Позже в столичном главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что "проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание причастных к этому правонарушению".