https://ria.ru/20250310/moshennichestvo-2003996268.html

Москвич хотел обменять доллары, но получил билеты банка приколов

Москвич хотел обменять доллары, но получил билеты банка приколов - РИА Новости, 10.03.2025

Москвич хотел обменять доллары, но получил билеты банка приколов

Москвич обратился в полицию, после того, как потерял 30 миллионов рублей, пытаясь обменять доллары на рубли, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T07:07:00+03:00

2025-03-10T07:07:00+03:00

2025-03-10T10:18:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Москвич обратился в полицию, после того, как потерял 30 миллионов рублей, пытаясь обменять доллары на рубли, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, в полицию обратился житель столицы, который рассказал, что пытался получить отечественную валюту за иностранную, для этого он нашел неизвестного в соцсети Telegram."По предварительным данным, в среду, 5 марта, москвич передал неизвестному мужчине наличными 330 тысяч долларов США для обмена на рубли", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что со слов заявителя, позже подозреваемый передал ему 30 миллионов рублей, обменянные на ранее полученные доллары. После того, как неизвестный скрылся, он понял, что деньги фальшивые: вместо рублей, ему подсунули билеты банка приколов.Полиция возбудила уголовное дело по статье за мошенничество, заключил собеседник агентства.Позже в столичном главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что "проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание причастных к этому правонарушению".

https://realty.ria.ru/20221129/prigovor-1835108837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сша, россия