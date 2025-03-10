https://ria.ru/20250310/mosgorsud-2003985943.html

Мосгорсуд отказался снять арест с имущества бывшего замминистра Иванова

Мосгорсуд отказался снять арест с имущества бывшего замминистра Иванова - РИА Новости, 10.03.2025

Мосгорсуд отказался снять арест с имущества бывшего замминистра Иванова

Мосгорсуд признал законным продление ареста имущества по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова: особняка в центре Москвы, 43 банковских счетов, РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T03:32:00+03:00

2025-03-10T03:32:00+03:00

2025-03-10T03:32:00+03:00

происшествия

тимур иванов

chevrolet

московский городской суд

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста имущества по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова: особняка в центре Москвы, 43 банковских счетов, 14 гектаров земли, автомобилей, мотоциклов и катера, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Апелляционная инстанция оставила без изменения решение суда первой инстанции о продлении меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество", - сказано в постановлении суда. В частности, в списке арестованного имущества указан особняк в Чистом переулке в центре Москвы, оформленный на ООО "Дворянское гнездо", земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи "квадратов" и баня на 420 квадратных метров в Тверской области. Всего в постановлении перечисляется земельных участков общей площадью около 14 гектаров. Кроме того, продлен арест на деньги, хранящиеся на 43 счетах, которые открыты в трех российских банках. Помимо недвижимого имущества, суд продлил обеспечительные меры, наложенные на 37 транспортных средства, включая коллекцию ретроавтомобилей, в частности Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948-го, а также Chevrolet 1941 года и "Москвич-412" 1969-го. Есть и двухколесный транспорт :12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson; один мотороллер с мотоколяской; катер открытого типа для рыбалки. В конце апреля прошлого года суд отправил Тимура Иванова в СИЗО по делу о получении взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".

https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html

https://ria.ru/20241219/ivanov-1990018504.html

https://ria.ru/20241218/rassledovanie-1989825955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тимур иванов, chevrolet, московский городской суд