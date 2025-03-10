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Мосгорсуд отказался снять арест с имущества бывшего замминистра Иванова - РИА Новости, 10.03.2025
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03:32 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/mosgorsud-2003985943.html
Мосгорсуд отказался снять арест с имущества бывшего замминистра Иванова
Мосгорсуд отказался снять арест с имущества бывшего замминистра Иванова - РИА Новости, 10.03.2025
Мосгорсуд отказался снять арест с имущества бывшего замминистра Иванова
Мосгорсуд признал законным продление ареста имущества по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова: особняка в центре Москвы, 43 банковских счетов, РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T03:32:00+03:00
2025-03-10T03:32:00+03:00
происшествия
тимур иванов
chevrolet
московский городской суд
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста имущества по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова: особняка в центре Москвы, 43 банковских счетов, 14 гектаров земли, автомобилей, мотоциклов и катера, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Апелляционная инстанция оставила без изменения решение суда первой инстанции о продлении меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество", - сказано в постановлении суда. В частности, в списке арестованного имущества указан особняк в Чистом переулке в центре Москвы, оформленный на ООО "Дворянское гнездо", земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи "квадратов" и баня на 420 квадратных метров в Тверской области. Всего в постановлении перечисляется земельных участков общей площадью около 14 гектаров. Кроме того, продлен арест на деньги, хранящиеся на 43 счетах, которые открыты в трех российских банках. Помимо недвижимого имущества, суд продлил обеспечительные меры, наложенные на 37 транспортных средства, включая коллекцию ретроавтомобилей, в частности Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948-го, а также Chevrolet 1941 года и "Москвич-412" 1969-го. Есть и двухколесный транспорт :12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson; один мотороллер с мотоколяской; катер открытого типа для рыбалки. В конце апреля прошлого года суд отправил Тимура Иванова в СИЗО по делу о получении взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html
https://ria.ru/20241219/ivanov-1990018504.html
https://ria.ru/20241218/rassledovanie-1989825955.html
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происшествия, тимур иванов, chevrolet, московский городской суд
Происшествия, Тимур Иванов, Chevrolet, Московский городской суд
Мосгорсуд отказался снять арест с имущества бывшего замминистра Иванова

Мосгорсуд отказался снять арест с особняка и счетов бывшего замминистра Иванова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста имущества по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова: особняка в центре Москвы, 43 банковских счетов, 14 гектаров земли, автомобилей, мотоциклов и катера, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Апелляционная инстанция оставила без изменения решение суда первой инстанции о продлении меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество", - сказано в постановлении суда.
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В частности, в списке арестованного имущества указан особняк в Чистом переулке в центре Москвы, оформленный на ООО "Дворянское гнездо", земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи "квадратов" и баня на 420 квадратных метров в Тверской области.
Всего в постановлении перечисляется земельных участков общей площадью около 14 гектаров.
Кроме того, продлен арест на деньги, хранящиеся на 43 счетах, которые открыты в трех российских банках.
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Имущество Тимура Иванова может перейти государству
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Помимо недвижимого имущества, суд продлил обеспечительные меры, наложенные на 37 транспортных средства, включая коллекцию ретроавтомобилей, в частности Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948-го, а также Chevrolet 1941 года и "Москвич-412" 1969-го. Есть и двухколесный транспорт :12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson; один мотороллер с мотоколяской; катер открытого типа для рыбалки.
В конце апреля прошлого года суд отправил Тимура Иванова в СИЗО по делу о получении взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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18 декабря 2024, 07:10
 
ПроисшествияТимур ИвановChevroletМосковский городской суд
 
 
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