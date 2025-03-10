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В Мосгордуме рассказали, куда жаловаться на разводящих животных соседей - РИА Новости, 10.03.2025
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02:20 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/mosgorduma-2003983249.html
В Мосгордуме рассказали, куда жаловаться на разводящих животных соседей
В Мосгордуме рассказали, куда жаловаться на разводящих животных соседей - РИА Новости, 10.03.2025
В Мосгордуме рассказали, куда жаловаться на разводящих животных соседей
Люди могут обратиться в полицию, Роспотребнадзор и управляющую кампанию, чтобы справиться с соседями, которые держат в маленьких квартирах слишком много... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T02:20:00+03:00
2025-03-10T02:20:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская городская дума
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Люди могут обратиться в полицию, Роспотребнадзор и управляющую кампанию, чтобы справиться с соседями, которые держат в маленьких квартирах слишком много животных, тем самым создавая антисанитарию и шум, рассказал РИА Новости депутат Мосгордумы Александр Козлов. Депутат пояснил, что в 13-й статье федерального закона "Об ответственном обращении с животными" указано, что предельное количество домашних животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. "Страдают и соседи, и страдают сами животные ... Здесь можно обратиться и в полицию на предмет проверки факта жестокого обращения с животными. Также можно подключить Роспотребнадзор. В такой ситуации жителей должна поддержать и управляющая компания, обслуживающая дом. Она в подобном случае вправе представлять интересы собственников, страдающих от действий соседки-владелицы животных, в том числе в суде", - рассказал Козлов. Он напомнил, что в начале февраля было опубликовано поручение президента создать центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными, который должен будет заниматься, в том числе подготовкой инициатив по совершенствованию законодательства и его применения. Он должен быть сформирован при участии федеральных органов исполнительной власти, Ассоциации волонтёрских центров и социально ориентированных НКО. "Надеюсь, когда центр будет создан, то в первую очередь обратит внимание на подобные факты, когда десятки животных содержат в небольшой квартире, занимаются разведением животных в квартире, и будут подготовлены соответствующие предложения. Сейчас соседям годами приходится добиваться запрета для нерадивых владельцев животных, проходить множество процедур. И мучаются сами животные всё это время и соседи", - добавил депутат.
https://ria.ru/20250222/puma-2001033809.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская городская дума
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Московская городская дума
В Мосгордуме рассказали, куда жаловаться на разводящих животных соседей

Козлов: на соседей, у которых много животных, можно пожаловаться в полицию и УК

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖенщина с собакой на собачьей площадке
Женщина с собакой на собачьей площадке - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Женщина с собакой на собачьей площадке. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Люди могут обратиться в полицию, Роспотребнадзор и управляющую кампанию, чтобы справиться с соседями, которые держат в маленьких квартирах слишком много животных, тем самым создавая антисанитарию и шум, рассказал РИА Новости депутат Мосгордумы Александр Козлов.
Депутат пояснил, что в 13-й статье федерального закона "Об ответственном обращении с животными" указано, что предельное количество домашних животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
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"Страдают и соседи, и страдают сами животные ... Здесь можно обратиться и в полицию на предмет проверки факта жестокого обращения с животными. Также можно подключить Роспотребнадзор. В такой ситуации жителей должна поддержать и управляющая компания, обслуживающая дом. Она в подобном случае вправе представлять интересы собственников, страдающих от действий соседки-владелицы животных, в том числе в суде", - рассказал Козлов.
Он напомнил, что в начале февраля было опубликовано поручение президента создать центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными, который должен будет заниматься, в том числе подготовкой инициатив по совершенствованию законодательства и его применения. Он должен быть сформирован при участии федеральных органов исполнительной власти, Ассоциации волонтёрских центров и социально ориентированных НКО.
"Надеюсь, когда центр будет создан, то в первую очередь обратит внимание на подобные факты, когда десятки животных содержат в небольшой квартире, занимаются разведением животных в квартире, и будут подготовлены соответствующие предложения. Сейчас соседям годами приходится добиваться запрета для нерадивых владельцев животных, проходить множество процедур. И мучаются сами животные всё это время и соседи", - добавил депутат.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская городская дума
 
 
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