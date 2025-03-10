Молдавские перевозчики заявили о готовности выйти на акции протеста
Молдавские перевозчики готовы выйти на акции протеста, если власти их не услышат
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. Молдавские перевозчики готовы выйти на акции протеста в случае, если власти их не услышат и не разрешат накопившиеся проблемы, говорится в открытом письме Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков премьер-министру Дорину Речану.
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"Из-за проблем, вызванных отсутствием методологии в отношении тарифов, системы e-GPS, тахографов и ограничителей скорости, транспортный сектор продолжает разрушаться, а перевозчики будут вынуждены прибегать к протестам. Мы надеемся, что общественные интересы возобладают над амбициями некомпетентных и коррумпированных лиц, и с вашей помощью мы найдем правильное решение", - говорится в письме..
Как считают перевозчики, предпринятые ими усилия показывают, что профильное ведомство – министерство инфраструктуры и регионального развития - не в состоянии понять суть проблем сектора.
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"Мы знаем, что в соответствии с положениями Кодекса автомобильного транспорта тариф на регулярные автомобильные перевозки должен устанавливаться ANTA (Национальное агентство автотранспорта – ред.) на основе методики, утвержденной правительством. Данная методология должна была применяться с 1 июня 2024 года, но до сих пор не утверждена. Проект методологии в настоящее время находится в стадии разработки, однако в ней содержатся некоторые показатели, не соответствующие действительности. Бесконечные дискуссии относительно ценности этих показателей используются министерством инфраструктуры и регионального развития не для поиска решения, а для задержки утверждения методологии", - поясняется в открытом письме.
Транспортники в Молдавии бастовали в конце февраля 2024 года, тогда около 70% водителей автобусов междугородних маршрутов не выходили на работу два дня. Тогдашний министр инфраструктуры Андрей Спыну назвал подобную акцию недопустимой. В APOTA считают, что под видом поправок в транспортный кодекс власти продвигают коррупционные схемы в интересах определенных групп. Спикер парламента Игорь Гросу тогда предложил протестующим представить свои предложения по изменению кодекса автомобильного транспорта.
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