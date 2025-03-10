https://ria.ru/20250310/moldaviya-2004177104.html

Молдавские перевозчики заявили о готовности выйти на акции протеста

Молдавские перевозчики заявили о готовности выйти на акции протеста - РИА Новости, 10.03.2025

Молдавские перевозчики заявили о готовности выйти на акции протеста

Молдавские перевозчики готовы выйти на акции протеста в случае, если власти их не услышат и не разрешат накопившиеся проблемы, говорится в открытом письме... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:47:00+03:00

2025-03-10T19:47:00+03:00

2025-03-10T19:47:00+03:00

в мире

молдавия

дорин речан

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. Молдавские перевозчики готовы выйти на акции протеста в случае, если власти их не услышат и не разрешат накопившиеся проблемы, говорится в открытом письме Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков премьер-министру Дорину Речану. "Из-за проблем, вызванных отсутствием методологии в отношении тарифов, системы e-GPS, тахографов и ограничителей скорости, транспортный сектор продолжает разрушаться, а перевозчики будут вынуждены прибегать к протестам. Мы надеемся, что общественные интересы возобладают над амбициями некомпетентных и коррумпированных лиц, и с вашей помощью мы найдем правильное решение", - говорится в письме.. Как считают перевозчики, предпринятые ими усилия показывают, что профильное ведомство – министерство инфраструктуры и регионального развития - не в состоянии понять суть проблем сектора. "Мы знаем, что в соответствии с положениями Кодекса автомобильного транспорта тариф на регулярные автомобильные перевозки должен устанавливаться ANTA (Национальное агентство автотранспорта – ред.) на основе методики, утвержденной правительством. Данная методология должна была применяться с 1 июня 2024 года, но до сих пор не утверждена. Проект методологии в настоящее время находится в стадии разработки, однако в ней содержатся некоторые показатели, не соответствующие действительности. Бесконечные дискуссии относительно ценности этих показателей используются министерством инфраструктуры и регионального развития не для поиска решения, а для задержки утверждения методологии", - поясняется в открытом письме. Транспортники в Молдавии бастовали в конце февраля 2024 года, тогда около 70% водителей автобусов междугородних маршрутов не выходили на работу два дня. Тогдашний министр инфраструктуры Андрей Спыну назвал подобную акцию недопустимой. В APOTA считают, что под видом поправок в транспортный кодекс власти продвигают коррупционные схемы в интересах определенных групп. Спикер парламента Игорь Гросу тогда предложил протестующим представить свои предложения по изменению кодекса автомобильного транспорта.

https://ria.ru/20250215/moldavija-1999568040.html

https://ria.ru/20250128/zheleznodorozhniki-1995934141.html

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в мире, молдавия, дорин речан, игорь гросу