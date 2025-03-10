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Глава Гагаузии назвала суд в Молдавии инструментом расправы над оппозицией - РИА Новости, 10.03.2025
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17:37 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/moldaviya-2004152948.html
Глава Гагаузии назвала суд в Молдавии инструментом расправы над оппозицией
Глава Гагаузии назвала суд в Молдавии инструментом расправы над оппозицией - РИА Новости, 10.03.2025
Глава Гагаузии назвала суд в Молдавии инструментом расправы над оппозицией
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в Telegram-канале, что власти республики превратили судебную систему в инструмент расправы... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:37:00+03:00
2025-03-10T17:37:00+03:00
в мире
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гагаузия
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в Telegram-канале, что власти республики превратили судебную систему в инструмент расправы над оппозицией. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул о ее якобы причастности к незаконному финансированию партии "Шор" 24 апреля 2024 года. В понедельник прошло очередное заседание суда. &quot;Против меня сфабриковали дело, основанное на лжесвидетельствах людей, которые сами имели проблемы с законом. Прокуратура делает все, чтобы хоть как-то придать этому процессу видимость легитимности. Власть и криминал в Молдове слились воедино. Судебная система превратилась в инструмент расправы над оппозицией, а настоящие преступники продолжают безнаказанно воровать, унижать людей и доводить пенсионеров до нищеты&quot;, - написала Гуцул."Самые громкие преступления остаются нераскрытыми, потому что виновных даже не пытаются искать. Но когда речь идет о политических преследованиях — тут государственная машина работает без сбоев", - отметила она. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля 2023 года состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250117/gutsul-1994282496.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду
Глава Гагаузии назвала суд в Молдавии инструментом расправы над оппозицией

Гуцул: власти Молдавии превратили суд в инструмент расправы над оппозицией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в Telegram-канале, что власти республики превратили судебную систему в инструмент расправы над оппозицией.
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул о ее якобы причастности к незаконному финансированию партии "Шор" 24 апреля 2024 года. В понедельник прошло очередное заседание суда.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Гуцул назвала цель суда над ней в Молдавии
17 января, 19:38
«

"Против меня сфабриковали дело, основанное на лжесвидетельствах людей, которые сами имели проблемы с законом. Прокуратура делает все, чтобы хоть как-то придать этому процессу видимость легитимности. Власть и криминал в Молдове слились воедино. Судебная система превратилась в инструмент расправы над оппозицией, а настоящие преступники продолжают безнаказанно воровать, унижать людей и доводить пенсионеров до нищеты", - написала Гуцул.

«
"Самые громкие преступления остаются нераскрытыми, потому что виновных даже не пытаются искать. Но когда речь идет о политических преследованиях — тут государственная машина работает без сбоев", - отметила она.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля 2023 года состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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