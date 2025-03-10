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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в районе действия группировки "Север"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в районе действия группировки "Север" - РИА Новости, 10.03.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в районе действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли свыше 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:08:00+03:00
2025-03-10T12:08:00+03:00
2025-03-10T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли более 30 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в районе действия группировки "Север"
МО: ВСУ потеряли до 210 человек в рай в районе действия группировки "Север"