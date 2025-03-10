https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004113521.html

Блогер Митрошина будет отбывать домашний арест в квартире свекра

Блогер Митрошина будет отбывать домашний арест в квартире свекра - РИА Новости, 10.03.2025

Блогер Митрошина будет отбывать домашний арест в квартире свекра

Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, будет отбывать домашний арест в квартире свекра, расположенной в столичном районе Митино, передает... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:10:00+03:00

2025-03-10T15:10:00+03:00

2025-03-10T15:10:00+03:00

происшествия

митино

москва

александра митрошина

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, будет отбывать домашний арест в квартире свекра, расположенной в столичном районе Митино, передает корреспондент РИА Новости из Чертановского суда Москвы. Суд сегодня отправил Митрошину под домашний арест до 24 апреля, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. На заседании защита просила суд приобщить нотариальное согласие супруга обвиняемой о предоставлении жилого помещения. Митрошина, отвечая на вопрос судьи, кому принадлежит квартира на улице Барышиха в Митино, ответила, что отцу ее мужа. Следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура выступила против удовлетворения ходатайства следователя и просила суд ограничиться домашним арестом, ее позицию поддержали Митрошина и ее адвокат.

https://ria.ru/20250310/mitroshina-2003751730.html

митино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, митино, москва, александра митрошина