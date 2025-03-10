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Блогер Митрошина будет отбывать домашний арест в квартире свекра - РИА Новости, 10.03.2025
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15:10 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004113521.html
Блогер Митрошина будет отбывать домашний арест в квартире свекра
Блогер Митрошина будет отбывать домашний арест в квартире свекра - РИА Новости, 10.03.2025
Блогер Митрошина будет отбывать домашний арест в квартире свекра
Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, будет отбывать домашний арест в квартире свекра, расположенной в столичном районе Митино, передает... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:10:00+03:00
2025-03-10T15:10:00+03:00
происшествия
митино
москва
александра митрошина
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, будет отбывать домашний арест в квартире свекра, расположенной в столичном районе Митино, передает корреспондент РИА Новости из Чертановского суда Москвы. Суд сегодня отправил Митрошину под домашний арест до 24 апреля, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. На заседании защита просила суд приобщить нотариальное согласие супруга обвиняемой о предоставлении жилого помещения. Митрошина, отвечая на вопрос судьи, кому принадлежит квартира на улице Барышиха в Митино, ответила, что отцу ее мужа. Следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура выступила против удовлетворения ходатайства следователя и просила суд ограничиться домашним арестом, ее позицию поддержали Митрошина и ее адвокат.
https://ria.ru/20250310/mitroshina-2003751730.html
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происшествия, митино, москва, александра митрошина
Происшествия, Митино, Москва, Александра Митрошина
Блогер Митрошина будет отбывать домашний арест в квартире свекра

Блогер Митрошина будет отбывать домашний арест в квартире свекра в Митино

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы
Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, будет отбывать домашний арест в квартире свекра, расположенной в столичном районе Митино, передает корреспондент РИА Новости из Чертановского суда Москвы.
Суд сегодня отправил Митрошину под домашний арест до 24 апреля, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников.
На заседании защита просила суд приобщить нотариальное согласие супруга обвиняемой о предоставлении жилого помещения. Митрошина, отвечая на вопрос судьи, кому принадлежит квартира на улице Барышиха в Митино, ответила, что отцу ее мужа.
Следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура выступила против удовлетворения ходатайства следователя и просила суд ограничиться домашним арестом, ее позицию поддержали Митрошина и ее адвокат.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Александра Митрошина: биография блогера, чем знаменита и за что задержана
Вчера, 13:34
 
ПроисшествияМитиноМоскваАлександра Митрошина
 
 
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