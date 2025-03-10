Блогер Митрошина будет отбывать домашний арест в квартире свекра
Блогер Митрошина будет отбывать домашний арест в квартире свекра в Митино
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы
Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, будет отбывать домашний арест в квартире свекра, расположенной в столичном районе Митино, передает корреспондент РИА Новости из Чертановского суда Москвы.
Суд сегодня отправил Митрошину под домашний арест до 24 апреля, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников.
На заседании защита просила суд приобщить нотариальное согласие супруга обвиняемой о предоставлении жилого помещения. Митрошина, отвечая на вопрос судьи, кому принадлежит квартира на улице Барышиха в Митино, ответила, что отцу ее мужа.
Следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура выступила против удовлетворения ходатайства следователя и просила суд ограничиться домашним арестом, ее позицию поддержали Митрошина и ее адвокат.