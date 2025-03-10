https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004086389.html

Защита не станет обжаловать решение об аресте Митрошиной

Защита не станет обжаловать решение об аресте Митрошиной - РИА Новости, 10.03.2025

Защита не станет обжаловать решение об аресте Митрошиной

Защита блогера Александры Митрошиной, обвиняемой по делу о легализации денег в особо крупном размере, не станет обжаловать домашний арест, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:53:00+03:00

2025-03-10T13:53:00+03:00

2025-03-10T14:05:00+03:00

происшествия

александра митрошина

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Защита блогера Александры Митрошиной, обвиняемой по делу о легализации денег в особо крупном размере, не станет обжаловать домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Мушаилов."Не будем (обжаловать - ред.)", - сказал адвокат.Чертановский суд Москвы сегодня отправил Митрошину под домашний арест до 24 апреля, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников.Следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура выступила против удовлетворения ходатайства следователя и просила суд ограничиться домашним арестом, ее позицию поддержали Митрошина и ее адвокат.

https://ria.ru/20250310/mitroshina-2003751730.html

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Блогер Александра Митрошина в зале суда Блогер Александра Митрошина сейчас в суде, начинается рассмотрение дела. Ее обвиняют в отмывании более 120 миллионов рублей. Блогеру грозит до семи лет лишения свободы. Из этих денег она легализовала более 60 миллионов рублей, чтобы создать видимость правомерного владения. Вину «матерь бложья» полностью признала. 2025-03-10T13:53 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, александра митрошина, москва