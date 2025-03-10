https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004085596.html
Суд отправил Митрошину под домашний арест
Суд отправил Митрошину под домашний арест - РИА Новости, 10.03.2025
Суд отправил Митрошину под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест блогера Александру Митрошину по делу об отмывании денег, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:50:00+03:00
2025-03-10T13:50:00+03:00
2025-03-10T17:14:00+03:00
александра митрошина
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест блогера Александру Митрошину по делу об отмывании денег, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать меру пресечения в виде <...> домашнего ареста", — огласил решение судья.Срок домашнего ареста — до 24 апреля. Блогеру запретили пользоваться интернетом и сотовой связью.Прокуратура выступила против удовлетворения ходатайства следователя о заключении Митрошиной под стражу и просила суд ограничиться домашним арестом. Ее позицию поддержали блогер и ее защита.Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов заявил, что с 2023 года Митрошина заплатила налогов на 666 миллионов рублей и полностью погасила задолженность перед ФНС в размере более 200 миллионов.В пятницу в столичном главке Следственного комитета заявили, что против Митрошиной завели дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Ее задержали в Краснодарском крае. Позднее блогера доставили к следователю в Москву, ей предъявили обвинение, она признала вину в полном объеме.По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигурантка, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. Она организовала поступление средств напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП.Таким образом, Митрошина не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Деньги она легализовала через оплату по договору долевого участия, замаскировав связь этих средств с преступным источником их происхождения. Блогер также частично легализовала деньги, купив недвижимость в Москве, отметили в СК.Митрошину проверят на причастность к совершению других преступлений в сфере экономики. Пресс-служба столичного управления МВД, в свою очередь, заявила, что она скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск.В марте 2023 года СК России уже сообщал о возбуждении уголовного дела против блогера. По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, также применяла упрощенную систему налогообложения, в то время как доход от деятельности ее образовательных курсов превышал допустимый лимит. Тогда фигурантка уклонилась от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей.Как позднее сообщил источник РИА Новости, Митрошина погасила долг. Сама она впоследствии сказала, что задолженность возникла из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.
https://ria.ru/20250310/mitroshina-2003751730.html
https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003728042.html
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002770480.html
https://ria.ru/20250228/sud-2002266042.html
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александра митрошина, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги
Александра Митрошина, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Налоги
Суд отправил Митрошину под домашний арест
Суд отправил Митрошину под домашний арест по делу об отмывании денег
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест блогера Александру Митрошину по делу об отмывании денег, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать меру пресечения в виде <...> домашнего ареста", — огласил решение судья.
Срок домашнего ареста — до 24 апреля. Блогеру запретили пользоваться интернетом и сотовой связью.
Прокуратура выступила против удовлетворения ходатайства следователя о заключении Митрошиной
под стражу и просила суд ограничиться домашним арестом. Ее позицию поддержали блогер и ее защита.
Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов заявил, что с 2023 года Митрошина заплатила налогов на 666 миллионов рублей и полностью погасила задолженность перед ФНС в размере более 200 миллионов.
В пятницу в столичном главке Следственного комитета заявили, что против Митрошиной завели дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Ее задержали в Краснодарском крае. Позднее блогера доставили к следователю в Москву, ей предъявили обвинение, она признала вину в полном объеме.
По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигурантка, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. Она организовала поступление средств напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП.
Таким образом, Митрошина не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Деньги она легализовала через оплату по договору долевого участия, замаскировав связь этих средств с преступным источником их происхождения. Блогер также частично легализовала деньги, купив недвижимость в Москве, отметили в СК.
Митрошину проверят на причастность к совершению других преступлений в сфере экономики. Пресс-служба столичного управления МВД, в свою очередь, заявила, что она скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск.
В марте 2023 года СК России уже сообщал о возбуждении уголовного дела против блогера. По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, также применяла упрощенную систему налогообложения, в то время как доход от деятельности ее образовательных курсов превышал допустимый лимит. Тогда фигурантка уклонилась от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей.
Как позднее сообщил источник РИА Новости, Митрошина погасила долг. Сама она впоследствии сказала, что задолженность возникла из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.