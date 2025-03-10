https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004080165.html
Суд отправил Митрошину под домашний арест
Суд отправил Митрошину под домашний арест - РИА Новости, 10.03.2025
Суд отправил Митрошину под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест блогера Александру Митрошину по делу об отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:33:00+03:00
2025-03-10T13:33:00+03:00
2025-03-10T13:35:00+03:00
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александра митрошина
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федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест блогера Александру Митрошину по делу об отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать меру пресечения в виде... домашнего ареста", - огласил судья.Срок меры установлен до 24 апреля.Прокуратура выступила против удовлетворения ходатайства следователя о заключении Митрошиной под стражу и просила суд ограничиться домашним арестом. Ее позицию поддержали блогер и ее адвокат.Обосновывая ходатайство СК, следователь сообщил, что ранее Митрошина скрылась от следствия, в связи с чем была объявлена в розыск.Ее адвокат отметил, что блогер погасила все долги перед ФНС (свыше 200 миллионов рублей), а также что с 2023 года она выплатила налогов на 666 миллионов рублей.В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.
https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004048618.html
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происшествия, москва, россия, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Москва, Россия, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд отправил Митрошину под домашний арест
Суд отправил Митрошину под домашний арест по делу об отмывании денег