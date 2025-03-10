https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004059925.html
Блогер Митрошина распродала имущество для уплаты налогов, заявил адвокат
Блогер Митрошина распродала имущество для уплаты налогов, заявил адвокат - РИА Новости, 10.03.2025
Блогер Митрошина распродала имущество для уплаты налогов, заявил адвокат
У блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, нет своего имущества, все продано ради оплаты налогов, сообщил РИА Новости адвокат Михаил... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:19:00+03:00
2025-03-10T12:19:00+03:00
2025-03-10T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. У блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, нет своего имущества, все продано ради оплаты налогов, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Мушаилов. "Нет имущества. Все продано, чтобы заплатить налоги", - сказал он, отвечая на вопрос, арестовали ли имущество его подзащитной. В суде Мушаилов заявил, что Митрошина погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 миллионов рублей, а с 2023 года заплатила налогов на 666 миллионов. В настоящее время Чертановский суд Москвы рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для Митрошиной. Следствие настаивает на заключении ее под стражу, прокурор, обвиняемая и ее адвокат просят избрать ей домашний арест. В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, александра митрошина, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александра Митрошина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Следственный комитет России (СК РФ)
Блогер Митрошина распродала имущество для уплаты налогов, заявил адвокат
Адвокат: у блогера Митрошиной нет имущества, все продано ради уплаты налогов