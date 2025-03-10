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Блогер Митрошина распродала имущество для уплаты налогов, заявил адвокат - РИА Новости, 10.03.2025
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12:19 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004059925.html
Блогер Митрошина распродала имущество для уплаты налогов, заявил адвокат
Блогер Митрошина распродала имущество для уплаты налогов, заявил адвокат - РИА Новости, 10.03.2025
Блогер Митрошина распродала имущество для уплаты налогов, заявил адвокат
У блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, нет своего имущества, все продано ради оплаты налогов, сообщил РИА Новости адвокат Михаил... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:19:00+03:00
2025-03-10T12:19:00+03:00
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александра митрошина
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. У блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, нет своего имущества, все продано ради оплаты налогов, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Мушаилов. "Нет имущества. Все продано, чтобы заплатить налоги", - сказал он, отвечая на вопрос, арестовали ли имущество его подзащитной. В суде Мушаилов заявил, что Митрошина погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 миллионов рублей, а с 2023 года заплатила налогов на 666 миллионов. В настоящее время Чертановский суд Москвы рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для Митрошиной. Следствие настаивает на заключении ее под стражу, прокурор, обвиняемая и ее адвокат просят избрать ей домашний арест. В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.
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происшествия, москва, россия, александра митрошина, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александра Митрошина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Следственный комитет России (СК РФ)
Блогер Митрошина распродала имущество для уплаты налогов, заявил адвокат

Адвокат: у блогера Митрошиной нет имущества, все продано ради уплаты налогов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы
Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. У блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, нет своего имущества, все продано ради оплаты налогов, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Мушаилов.
«
"Нет имущества. Все продано, чтобы заплатить налоги", - сказал он, отвечая на вопрос, арестовали ли имущество его подзащитной.
В суде Мушаилов заявил, что Митрошина погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 миллионов рублей, а с 2023 года заплатила налогов на 666 миллионов.
В настоящее время Чертановский суд Москвы рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для Митрошиной. Следствие настаивает на заключении ее под стражу, прокурор, обвиняемая и ее адвокат просят избрать ей домашний арест.
В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Александра Митрошина: биография блогера, чем знаменита и за что задержана
Вчера, 13:34
 
ПроисшествияМоскваРоссияАлександра МитрошинаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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