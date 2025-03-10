https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004051047.html
Блогер Митрошина полностью погасила долги перед ФНС, заявил адвокат
Блогер Митрошина полностью погасила долги перед ФНС, заявил адвокат - РИА Новости, 10.03.2025
Блогер Митрошина полностью погасила долги перед ФНС, заявил адвокат
Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, полностью погасила задолженность перед ФНС в размере более 200 миллионов рублей, сообщил ее адвокат в РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:46:00+03:00
2025-03-10T11:46:00+03:00
2025-03-10T11:46:00+03:00
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александра митрошина
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, полностью погасила задолженность перед ФНС в размере более 200 миллионов рублей, сообщил ее адвокат в Чертановском суде Москвы. "Моя подзащитная полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, иных задолженностей перед фискальной службой у неё нет", - сказал адвокат Михаил Мушаилов. Суд рассматривает ходатайство следствия о заключении Митрошиной под стражу, прокуратура просила избрать домашний арест. В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.
https://ria.ru/20250310/mitroshina-2003751730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, александра митрошина, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александра Митрошина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Следственный комитет России (СК РФ)
Блогер Митрошина полностью погасила долги перед ФНС, заявил адвокат
Адвокат Мушаилов: блогер Митрошина погасила долги перед ФНС на 200 млн руб