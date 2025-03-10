https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004048618.html

Блогер Митрошина заплатила налогов на 666 миллионов рублей, заявил адвокат

Блогер Митрошина заплатила налогов на 666 миллионов рублей, заявил адвокат - РИА Новости, 10.03.2025

Блогер Митрошина заплатила налогов на 666 миллионов рублей, заявил адвокат

Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, с 2023 года заплатила налогов на 666 миллионов рублей, сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T11:33:00+03:00

2025-03-10T11:33:00+03:00

2025-03-10T12:19:00+03:00

александра митрошина

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, с 2023 года заплатила налогов на 666 миллионов рублей, сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов в Чертановском суде Москвы."Александра Митрошина с 2023 по 2025 год выплатила 666 миллионов рублей", — сказал защитник.По его словам, обвиняемая полностью погасила задолженность перед ФНС в размере более 200 миллионов рублей.Суд рассматривает ходатайство следствия о заключении Митрошиной под стражу, прокуратура просила избрать домашний арест.В пятницу в столичном главке Следственного комитета заявили, что против Митрошиной завели дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Ее задержали в Краснодарском крае. Позднее блогера доставили к следователю в Москву, ей предъявили обвинение, она признала вину в полном объеме.По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигурантка, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. Она организовала поступление средств напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП.Таким образом, Митрошина не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Деньги она легализовала через оплату по договору долевого участия, замаскировав связь этих средств с преступным источником их происхождения. Блогер также частично легализовала деньги, купив недвижимость в Москве, отметили в СК.Митрошину проверят на причастность к совершению других преступлений в сфере экономики. Пресс-служба столичного управления МВД, в свою очередь, заявила, что она скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск.В марте 2023 года СК России уже сообщал о возбуждении уголовного дела против блогера. По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, также применяла упрощенную систему налогообложения, в то время как доход от деятельности ее образовательных курсов превышал допустимый лимит. Тогда фигурантка уклонилась от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей.Как позднее сообщил источник РИА Новости, Митрошина погасила долг. Сама она впоследствии заявила, что задолженность возникла из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.

https://ria.ru/20250310/mitroshina-2003751730.html

https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003728042.html

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002770480.html

https://ria.ru/20250228/sud-2002266042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александра митрошина, происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)