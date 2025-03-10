https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004047019.html

Следствие попросило арестовать блогера Митрошину

Следствие попросило арестовать блогера Митрошину - РИА Новости, 10.03.2025

Следствие попросило арестовать блогера Митрошину

Следствие просит арестовать блогера Александру Митрошину по делу об отмывании денег, так как она скрылась от следствия и была объявлена в розыск, сообщил... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T11:29:00+03:00

2025-03-10T11:29:00+03:00

2025-03-10T11:30:00+03:00

происшествия

москва

россия

александра митрошина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следствие просит арестовать блогера Александру Митрошину по делу об отмывании денег, так как она скрылась от следствия и была объявлена в розыск, сообщил следователь в Чертановском суде Москвы. "Митрошина скрылась от следствия, в связи с чем объявлена в розыск, имеются сведения о разыскном деле", - сказал следователь. В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.

https://ria.ru/20250310/mitroshina-2003751730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф)