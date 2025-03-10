https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004045296.html
Прокуратура попросила суд о домашнем аресте для блогера Митрошиной
Прокуратура попросила суд о домашнем аресте для блогера Митрошиной - РИА Новости, 10.03.2025
Прокуратура попросила суд о домашнем аресте для блогера Митрошиной
Прокурор выступил против ходатайства следствия о заключении в СИЗО блогера Александры Митрошиной по делу об отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:25:00+03:00
2025-03-10T11:25:00+03:00
2025-03-10T11:29:00+03:00
александра митрошина
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Прокурор выступил против ходатайства следствия о заключении в СИЗО блогера Александры Митрошиной по делу об отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала Чертановского суда Москвы."Считаю необходимым избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал прокурор.О согласии на домашний арест ранее заявляла защита Митрошиной.В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.
https://ria.ru/20250310/mitroshina-2003751730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александра митрошина, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Александра Митрошина, Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Прокуратура попросила суд о домашнем аресте для блогера Митрошиной
Прокуратура попросила суд ограничиться домашним арестом для блогера Митрошиной