https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004045296.html

Прокуратура попросила суд о домашнем аресте для блогера Митрошиной

Прокуратура попросила суд о домашнем аресте для блогера Митрошиной - РИА Новости, 10.03.2025

Прокуратура попросила суд о домашнем аресте для блогера Митрошиной

Прокурор выступил против ходатайства следствия о заключении в СИЗО блогера Александры Митрошиной по делу об отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T11:25:00+03:00

2025-03-10T11:25:00+03:00

2025-03-10T11:29:00+03:00

александра митрошина

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Прокурор выступил против ходатайства следствия о заключении в СИЗО блогера Александры Митрошиной по делу об отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала Чертановского суда Москвы."Считаю необходимым избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал прокурор.О согласии на домашний арест ранее заявляла защита Митрошиной.В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.

https://ria.ru/20250310/mitroshina-2003751730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александра митрошина, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия