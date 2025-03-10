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Следствие попросило отправить Митрошину в СИЗО - РИА Новости, 10.03.2025
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09:49 10.03.2025 (обновлено: 11:24 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004012277.html
Следствие попросило отправить Митрошину в СИЗО
Следствие попросило отправить Митрошину в СИЗО - РИА Новости, 10.03.2025
Следствие попросило отправить Митрошину в СИЗО
Следствие просит суд отправить под стражу блогера Александру Митрошину по делу об отмывании денег, сообщил журналистам адвокат Михаил Мушаилов в Чертановском... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:49:00+03:00
2025-03-10T11:24:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александра митрошина
россия
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следствие просит суд отправить под стражу блогера Александру Митрошину по делу об отмывании денег, сообщил журналистам адвокат Михаил Мушаилов в Чертановском суде Москвы."Просят стражу", - сказал он.Вопрос об избрании меры пресечения суд рассмотрит в ближайшее время.Ранее Мушаилов рассказал РИА Новости, что защита попросит суд ограничиться домашним арестом.В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александра митрошина, россия, москва
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Александра Митрошина, Россия, Москва
Следствие попросило отправить Митрошину в СИЗО

Адвокат Мушаилов: следствие попросило отправить блогера Митрошину в СИЗО

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександра Митрошина в суде. 10 марта 2025
Александра Митрошина в суде. 10 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александра Митрошина в суде. 10 марта 2025
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следствие просит суд отправить под стражу блогера Александру Митрошину по делу об отмывании денег, сообщил журналистам адвокат Михаил Мушаилов в Чертановском суде Москвы.
"Просят стражу", - сказал он.
Вопрос об избрании меры пресечения суд рассмотрит в ближайшее время.
Ранее Мушаилов рассказал РИА Новости, что защита попросит суд ограничиться домашним арестом.
В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Александра Митрошина: биография блогера, чем знаменита и за что задержана
Вчера, 13:34
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Александра МитрошинаРоссияМосква
 
 
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