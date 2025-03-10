https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004012277.html
Следствие попросило отправить Митрошину в СИЗО
Следствие попросило отправить Митрошину в СИЗО - РИА Новости, 10.03.2025
Следствие попросило отправить Митрошину в СИЗО
Следствие просит суд отправить под стражу блогера Александру Митрошину по делу об отмывании денег, сообщил журналистам адвокат Михаил Мушаилов в Чертановском... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:49:00+03:00
2025-03-10T09:49:00+03:00
2025-03-10T11:24:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александра митрошина
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следствие просит суд отправить под стражу блогера Александру Митрошину по делу об отмывании денег, сообщил журналистам адвокат Михаил Мушаилов в Чертановском суде Москвы."Просят стражу", - сказал он.Вопрос об избрании меры пресечения суд рассмотрит в ближайшее время.Ранее Мушаилов рассказал РИА Новости, что защита попросит суд ограничиться домашним арестом.В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.
https://ria.ru/20250310/mitroshina-2003751730.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александра митрошина, россия, москва
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Александра Митрошина, Россия, Москва
Следствие попросило отправить Митрошину в СИЗО
Адвокат Мушаилов: следствие попросило отправить блогера Митрошину в СИЗО