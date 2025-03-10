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Блогера Митрошину доставили в суд - РИА Новости, 10.03.2025
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09:24 10.03.2025 (обновлено: 11:38 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004007509.html
Блогера Митрошину доставили в суд
Блогера Митрошину доставили в суд - РИА Новости, 10.03.2025
Блогера Митрошину доставили в суд
Блогера Александру Митрошину доставили в Чертановский суд Москвы для избрания ей меры пресечения по делу об отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:24:00+03:00
2025-03-10T11:38:00+03:00
происшествия
россия
москва
александра митрошина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Блогера Александру Митрошину доставили в Чертановский суд Москвы для избрания ей меры пресечения по делу об отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня следствие ходатайствует перед столичным судом об избрании в отношении блогера меры пресечения, связанной с лишением свободы. Ранее адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов рассказал РИА Новости, что защита попросит суд ограничиться домашним арестом. В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.
https://ria.ru/20250310/mitroshina-2003751730.html
россия
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Блогер Александра Митрошина в зале суда
Блогер Александра Митрошина сейчас в суде, начинается рассмотрение дела. Ее обвиняют в отмывании более 120 миллионов рублей. Блогеру грозит до семи лет лишения свободы. Из этих денег она легализовала более 60 миллионов рублей, чтобы создать видимость правомерного владения. Вину «матерь бложья» полностью признала.
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происшествия, россия, москва, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогера Митрошину доставили в суд

Блогера Митрошину доставили в Чертановский суд для избрания меры пресечения

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Блогера Александру Митрошину доставили в Чертановский суд Москвы для избрания ей меры пресечения по делу об отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня следствие ходатайствует перед столичным судом об избрании в отношении блогера меры пресечения, связанной с лишением свободы.
Ранее адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов рассказал РИА Новости, что защита попросит суд ограничиться домашним арестом.
В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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ПроисшествияРоссияМоскваАлександра МитрошинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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