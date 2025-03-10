https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004007509.html

Блогера Митрошину доставили в суд

Блогера Митрошину доставили в суд - РИА Новости, 10.03.2025

Блогера Митрошину доставили в суд

Блогера Александру Митрошину доставили в Чертановский суд Москвы для избрания ей меры пресечения по делу об отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T09:24:00+03:00

2025-03-10T09:24:00+03:00

2025-03-10T11:38:00+03:00

происшествия

россия

москва

александра митрошина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Блогера Александру Митрошину доставили в Чертановский суд Москвы для избрания ей меры пресечения по делу об отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня следствие ходатайствует перед столичным судом об избрании в отношении блогера меры пресечения, связанной с лишением свободы. Ранее адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов рассказал РИА Новости, что защита попросит суд ограничиться домашним арестом. В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.

https://ria.ru/20250310/mitroshina-2003751730.html

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Блогер Александра Митрошина в зале суда Блогер Александра Митрошина сейчас в суде, начинается рассмотрение дела. Ее обвиняют в отмывании более 120 миллионов рублей. Блогеру грозит до семи лет лишения свободы. Из этих денег она легализовала более 60 миллионов рублей, чтобы создать видимость правомерного владения. Вину «матерь бложья» полностью признала. 2025-03-10T09:24 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф)