https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004002242.html

Появились подробности по делу блогера Митрошиной

Появились подробности по делу блогера Митрошиной - РИА Новости, 10.03.2025

Появились подробности по делу блогера Митрошиной

Следствие будет просить Чертановский суд Москвы избрать блогеру Александре Митрошиной меру пресечения, связанную с лишением свободы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:44:00+03:00

2025-03-10T08:44:00+03:00

2025-03-10T08:51:00+03:00

происшествия

александра митрошина

следственный комитет россии (ск рф)

москва

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следствие будет просить Чертановский суд Москвы избрать блогеру Александре Митрошиной меру пресечения, связанную с лишением свободы, сообщили РИА Новости в столичном СК."Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой Александры Митрошиной... Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским районным судом города Москвы об избрании в отношении нее меры пресечения, связанной с лишением свободы", - говорится в сообщении.Также отмечается, что следователями продолжается работа по изучению хозяйственно-финансовой документации, обвиняемая проверяется на причастность к совершению преступлений в сфере экономики.Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, с ней проводят следственные действия. В субботу ГСУ СК по Москве сообщило, что в ходе проведения следственных действий Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, обвиняемая для отмывания денег купила нежилую недвижимость в центре столицы.

https://ria.ru/20250310/mitroshina-2003751730.html

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происшествия, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф), москва, россия