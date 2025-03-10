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СК обратится в суд с ходатайством о мере пресечения блогеру Митрошиной
СК обратится в суд с ходатайством о мере пресечения блогеру Митрошиной - РИА Новости, 10.03.2025
СК обратится в суд с ходатайством о мере пресечения блогеру Митрошиной
Следствие обратится в столичный суд с ходатайством об избрании меры пресечения блогеру Александре Митрошиной по делу об отмывании денег, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T00:20:00+03:00
2025-03-10T00:20:00+03:00
2025-03-10T00:20:00+03:00
происшествия
москва
россия
александра митрошина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следствие обратится в столичный суд с ходатайством об избрании меры пресечения блогеру Александре Митрошиной по делу об отмывании денег, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее адвокат блогера Михаил Мушаилов рассказал РИА Новости, что защита попросит суд ограничиться домашним арестом. В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву. В субботу ГСУСК по Москве сообщило, что в ходе проведения следственных действий Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ)
СК обратится в суд с ходатайством о мере пресечения блогеру Митрошиной
Следствие попросит суд арестовать блогера Митрошину по делу об отмывании денег