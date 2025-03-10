https://ria.ru/20250310/mitroshina-2003976133.html

СК обратится в суд с ходатайством о мере пресечения блогеру Митрошиной

СК обратится в суд с ходатайством о мере пресечения блогеру Митрошиной - РИА Новости, 10.03.2025

СК обратится в суд с ходатайством о мере пресечения блогеру Митрошиной

Следствие обратится в столичный суд с ходатайством об избрании меры пресечения блогеру Александре Митрошиной по делу об отмывании денег, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T00:20:00+03:00

2025-03-10T00:20:00+03:00

2025-03-10T00:20:00+03:00

происшествия

москва

россия

александра митрошина

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003807038_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_3195b5ef0e91a350e161a4742e279d80.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следствие обратится в столичный суд с ходатайством об избрании меры пресечения блогеру Александре Митрошиной по делу об отмывании денег, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее адвокат блогера Михаил Мушаилов рассказал РИА Новости, что защита попросит суд ограничиться домашним арестом. В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву. В субботу ГСУСК по Москве сообщило, что в ходе проведения следственных действий Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.

https://ria.ru/20250308/mitroshina-2003828056.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф)