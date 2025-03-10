https://ria.ru/20250310/mironov-2004131960.html

Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО

Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО - РИА Новости, 10.03.2025

Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО

Конфискованное имущество коррупционеров стоит передавать участникам СВО для решения их жилищных проблем, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду"... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:12:00+03:00

2025-03-10T16:12:00+03:00

2025-03-10T16:12:00+03:00

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сергей миронов

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Конфискованное имущество коррупционеров стоит передавать участникам СВО для решения их жилищных проблем, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Сегодня конфискованное имущество поступает в управление государства… Сегодня мы выступаем с предложением: передавать недвижимость коррупционеров наиболее отличившимся участникам СВО, которые нуждаются в улучшении жилищных условий", - сказал он в рамках заседания Совета по делам ветеранов в Госдуме. Миронов отметил, что эсеры уже предлагали направлять часть конфискованного у коррупционеров имущества на нужды СВО или передавать на нужды реабилитации военнослужащих. Депутат Госдумы считает, что на такие цели нужно передавать не только имущество, но и средства от его реализации. По его словам, в 2024 году доходы от реализации конфискованного имущества составили свыше 21 миллиарда рублей. "Дворцы, квартиры, яхты, дорогие автомобили, драгоценности - всё пускать с молотка на нужды наших героев! Предлагаю правительству создать специальный фонд, в который бы поступали вырученные средства, а также определить порядок предоставления жилья ветеранам СВО по этой программе", - сказал Миронов.

https://ria.ru/20240906/genprokuratura-1971148051.html

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жилье, сергей миронов, госдума рф, общество