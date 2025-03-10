Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/mironov-2004131960.html
Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО
Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО
Конфискованное имущество коррупционеров стоит передавать участникам СВО для решения их жилищных проблем, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду"... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:12:00+03:00
2025-03-10T16:12:00+03:00
жилье
сергей миронов
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_d35f72cf593306a43f163fe735a3fca9.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Конфискованное имущество коррупционеров стоит передавать участникам СВО для решения их жилищных проблем, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Сегодня конфискованное имущество поступает в управление государства… Сегодня мы выступаем с предложением: передавать недвижимость коррупционеров наиболее отличившимся участникам СВО, которые нуждаются в улучшении жилищных условий", - сказал он в рамках заседания Совета по делам ветеранов в Госдуме. Миронов отметил, что эсеры уже предлагали направлять часть конфискованного у коррупционеров имущества на нужды СВО или передавать на нужды реабилитации военнослужащих. Депутат Госдумы считает, что на такие цели нужно передавать не только имущество, но и средства от его реализации. По его словам, в 2024 году доходы от реализации конфискованного имущества составили свыше 21 миллиарда рублей. "Дворцы, квартиры, яхты, дорогие автомобили, драгоценности - всё пускать с молотка на нужды наших героев! Предлагаю правительству создать специальный фонд, в который бы поступали вырученные средства, а также определить порядок предоставления жилья ветеранам СВО по этой программе", - сказал Миронов.
https://ria.ru/20240906/genprokuratura-1971148051.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_47fd4355d20f30a23b41f9223dfc0d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, сергей миронов, госдума рф, общество
Жилье, Сергей Миронов, Госдума РФ, Общество
Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО

Миронов: конфискованное имущество коррупционеров стоит передавать участникам СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Конфискованное имущество коррупционеров стоит передавать участникам СВО для решения их жилищных проблем, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Сегодня конфискованное имущество поступает в управление государства… Сегодня мы выступаем с предложением: передавать недвижимость коррупционеров наиболее отличившимся участникам СВО, которые нуждаются в улучшении жилищных условий", - сказал он в рамках заседания Совета по делам ветеранов в Госдуме.
Миронов отметил, что эсеры уже предлагали направлять часть конфискованного у коррупционеров имущества на нужды СВО или передавать на нужды реабилитации военнослужащих.
Депутат Госдумы считает, что на такие цели нужно передавать не только имущество, но и средства от его реализации. По его словам, в 2024 году доходы от реализации конфискованного имущества составили свыше 21 миллиарда рублей.
"Дворцы, квартиры, яхты, дорогие автомобили, драгоценности - всё пускать с молотка на нужды наших героев! Предлагаю правительству создать специальный фонд, в который бы поступали вырученные средства, а также определить порядок предоставления жилья ветеранам СВО по этой программе", - сказал Миронов.
Игорь Храновский - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Прокуратура попросила изъять имущество главы департамента Минэкономразвития
6 сентября 2024, 18:44
 
ЖильеСергей МироновГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала