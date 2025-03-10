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ВС России уничтожили большую группу ВСУ, бросившую позиции в Судже
ВС России уничтожили большую группу ВСУ, бросившую позиции в Судже - РИА Новости, 10.03.2025
ВС России уничтожили большую группу ВСУ, бросившую позиции в Судже
Российские войска нанесли удар беспилотником по зданию в Судже, где во время бегства пыталась укрыться большая группа украинских боевиков, говорится в сообщении РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:29:00+03:00
2025-03-10T14:29:00+03:00
2025-03-10T14:57:00+03:00
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суджа
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар беспилотником по зданию в Судже, где во время бегства пыталась укрыться большая группа украинских боевиков, говорится в сообщении Минобороны."Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе населенного пункта Суджа в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА было выявлено движение живой силы противника", — заявили в ведомстве.Там отметили, что, убегая из города, большое количество украинских военных попыталось укрыться в одном из зданий."Оператор разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт. <...> Обнаруженная цель была уничтожена ударным беспилотником. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по зданию с боевиками ВСУ и взрыв", — указали в министерстве.В конце минувшей недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 66 270 солдат и 389 танков.
https://ria.ru/20250310/sudzha-1993085626.html
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Удар ВС России по зданию с боевиками ВСУ
ВС России нанесли удар беспилотником по этому зданию, цель была уничтожена.
2025-03-10T14:29
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россия, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, безопасность, апти алаудинов
Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Безопасность, Апти Алаудинов
ВС России уничтожили большую группу ВСУ, бросившую позиции в Судже
МО: ВС РФ ударили БПЛА по зданию в Судже, где во время бегства укрывались ВСУ