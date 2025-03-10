https://ria.ru/20250310/minoborony-2004098534.html

ВС России уничтожили большую группу ВСУ, бросившую позиции в Судже

ВС России уничтожили большую группу ВСУ, бросившую позиции в Судже - РИА Новости, 10.03.2025

ВС России уничтожили большую группу ВСУ, бросившую позиции в Судже

Российские войска нанесли удар беспилотником по зданию в Судже, где во время бегства пыталась укрыться большая группа украинских боевиков, говорится в сообщении РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:29:00+03:00

2025-03-10T14:29:00+03:00

2025-03-10T14:57:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар беспилотником по зданию в Судже, где во время бегства пыталась укрыться большая группа украинских боевиков, говорится в сообщении Минобороны."Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе населенного пункта Суджа в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА было выявлено движение живой силы противника", — заявили в ведомстве.Там отметили, что, убегая из города, большое количество украинских военных попыталось укрыться в одном из зданий."Оператор разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт. <...> Обнаруженная цель была уничтожена ударным беспилотником. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по зданию с боевиками ВСУ и взрыв", — указали в министерстве.В конце минувшей недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 66 270 солдат и 389 танков.

https://ria.ru/20250310/sudzha-1993085626.html

https://ria.ru/20250310/pushilin-2004008068.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар ВС России по зданию с боевиками ВСУ ВС России нанесли удар беспилотником по этому зданию, цель была уничтожена. 2025-03-10T14:29 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, безопасность, апти алаудинов