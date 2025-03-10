https://ria.ru/20250310/mid-2004053435.html
МИД предостерег Лондон от эскалации ситуации после шпионского скандала
МИД предостерег Лондон от эскалации ситуации после шпионского скандала - РИА Новости, 10.03.2025
МИД предостерег Лондон от эскалации ситуации после шпионского скандала
Российский МИД вызвал к себе посла Великобритании и передал ему предостережение от эскалации ситуации после высылки сотрудников британских спецслужб, работавших РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:57:00+03:00
2025-03-10T11:57:00+03:00
2025-03-10T14:10:00+03:00
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский МИД вызвал к себе посла Великобритании и передал ему предостережение от эскалации ситуации после высылки сотрудников британских спецслужб, работавших в Москве под видом дипломатов, следует из публикации на сайте ведомства."Сделано также предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ", — говорится в сообщении.Поводом для протеста стали вскрывшиеся факты подачи некоторыми сотрудниками британского посольства заведомо ложных сведений при получении разрешения на въезд в Россию, отметили в МИД. Из-за нарушения российского законодательства, а также потому, что обнаружилась принадлежность этих дипломатов к британским спецслужбам, у них отозвали аккредитации, поясняется в заявлении.Упомянутым дипломатам предписали в двухнедельный срок покинуть территорию России. Москва не потерпит деятельности на своей территории незаявленных сотрудников британских спецслужб, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что бескомпромиссная линия России в этом вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности.Кроме того, там настоятельно рекомендовали гражданам Великобритании при подаче заявок на российскую визу сообщать о себе только достоверную информацию.Сегодня утром ФСБ заявила, что раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании. По данным спецслужбы, второй секретарь дипмиссии Алкеш Одедра и муж первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер указали ложные данные при въезде в Россию. Они занимались разведывательно-подрывной деятельностью, угрожающей национальной безопасности.Это не первый удар, нанесенный за последние полгода российской контрразведкой по шпионскому гнезду под крышей британского посольства в Москве.В сентябре аккредитации лишили шесть сотрудников политотдела дипмиссии. По данным ФСБ, они, в числе прочего, посещали встречи НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов. Кроме того, Лондон засылал в Россию разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия шпионских акций использовал малолетних детей.Еще один эпизод произошел в конце ноября — спецслужба сообщила, что второй секретарь отдела посольства Британии Уилкс Эдвард Прайор вел разведывательно-подрывную работу. При получении разрешения на въезд в страну Уилкс указал ложные данные, нарушив российское законодательство. Его лишили аккредитации.
https://ria.ru/20250310/shpiony-2004019924.html
https://ria.ru/20250310/shpion-2004050414.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Великобритания, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД предостерег Лондон от эскалации ситуации после шпионского скандала
МИД РФ пообещал зеркальный ответ при эскалации Лондоном ситуации с посольством
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Российский МИД вызвал к себе посла Великобритании и передал ему предостережение от эскалации ситуации после высылки сотрудников британских спецслужб, работавших в Москве под видом дипломатов, следует из публикации
на сайте ведомства.
"Сделано также предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ", — говорится в сообщении.
Поводом для протеста стали вскрывшиеся факты подачи некоторыми сотрудниками британского посольства заведомо ложных сведений при получении разрешения на въезд в Россию
, отметили в МИД.
Из-за нарушения российского законодательства, а также потому, что обнаружилась принадлежность этих дипломатов к британским спецслужбам, у них отозвали аккредитации, поясняется в заявлении.
Упомянутым дипломатам предписали в двухнедельный срок покинуть территорию России.
Москва
не потерпит деятельности на своей территории незаявленных сотрудников британских спецслужб, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что бескомпромиссная линия России в этом вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности.
Кроме того, там настоятельно рекомендовали гражданам Великобритании при подаче заявок на российскую визу сообщать о себе только достоверную информацию.
Сегодня утром ФСБ заявила, что раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании. По данным спецслужбы, второй секретарь дипмиссии Алкеш Одедра и муж первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер указали ложные данные при въезде в Россию. Они занимались разведывательно-подрывной деятельностью, угрожающей национальной безопасности.
Это не первый удар, нанесенный за последние полгода российской контрразведкой по шпионскому гнезду под крышей британского посольства в Москве.
В сентябре аккредитации лишили шесть сотрудников политотдела дипмиссии. По данным ФСБ, они, в числе прочего, посещали встречи НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов. Кроме того, Лондон засылал в Россию разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия шпионских акций использовал малолетних детей.
Еще один эпизод произошел в конце ноября — спецслужба сообщила, что второй секретарь отдела посольства Британии Уилкс Эдвард Прайор вел разведывательно-подрывную работу. При получении разрешения на въезд в страну Уилкс указал ложные данные, нарушив российское законодательство. Его лишили аккредитации.