https://ria.ru/20250310/mid-2004030192.html
Представителя британского посольства вызвали в МИД
Представителя британского посольства вызвали в МИД - РИА Новости, 10.03.2025
Представителя британского посольства вызвали в МИД
В МИД России сообщили о вызове в дипведомство представителя посольства Великобритании. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:36:00+03:00
2025-03-10T10:36:00+03:00
2025-03-10T11:13:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В МИД России сообщили о вызове в дипведомство представителя посольства Великобритании. "В МИД России в связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности вызван представитель посольства Британии в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.Ранее ФСБ России сообщила, что выявила еще двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности РФ, дипломатов лишают аккредитации, за две недели они должны покинуть Россию.
https://ria.ru/20241126/vysylka-1985812991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, политика, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Великобритания, Политика, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Представителя британского посольства вызвали в МИД
В МИД России вызвали представителя посольства Великобритании