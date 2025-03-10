https://ria.ru/20250310/mid-2004030192.html

Представителя британского посольства вызвали в МИД

Представителя британского посольства вызвали в МИД - РИА Новости, 10.03.2025

Представителя британского посольства вызвали в МИД

В МИД России сообщили о вызове в дипведомство представителя посольства Великобритании. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:36:00+03:00

2025-03-10T10:36:00+03:00

2025-03-10T11:13:00+03:00

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великобритания

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В МИД России сообщили о вызове в дипведомство представителя посольства Великобритании. "В МИД России в связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности вызван представитель посольства Британии в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.Ранее ФСБ России сообщила, что выявила еще двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности РФ, дипломатов лишают аккредитации, за две недели они должны покинуть Россию.

https://ria.ru/20241126/vysylka-1985812991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, великобритания, политика, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)