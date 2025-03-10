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Представителя британского посольства вызвали в МИД - РИА Новости, 10.03.2025
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10:36 10.03.2025 (обновлено: 11:13 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/mid-2004030192.html
Представителя британского посольства вызвали в МИД
Представителя британского посольства вызвали в МИД - РИА Новости, 10.03.2025
Представителя британского посольства вызвали в МИД
В МИД России сообщили о вызове в дипведомство представителя посольства Великобритании. РИА Новости, 10.03.2025
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россия
великобритания
политика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В МИД России сообщили о вызове в дипведомство представителя посольства Великобритании. "В МИД России в связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности вызван представитель посольства Британии в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.Ранее ФСБ России сообщила, что выявила еще двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности РФ, дипломатов лишают аккредитации, за две недели они должны покинуть Россию.
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россия, великобритания, политика, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Великобритания, Политика, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Представителя британского посольства вызвали в МИД

В МИД России вызвали представителя посольства Великобритании

© МИД РоссииПредставитель посольства Британии в Москве у здания МИД России. 10 марта 2025
Представитель посольства Британии в Москве у здания МИД России. 10 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© МИД России
Представитель посольства Британии в Москве у здания МИД России. 10 марта 2025
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В МИД России сообщили о вызове в дипведомство представителя посольства Великобритании.
"В МИД России в связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности вызван представитель посольства Британии в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.
Ранее ФСБ России сообщила, что выявила еще двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности РФ, дипломатов лишают аккредитации, за две недели они должны покинуть Россию.
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023-2024 годах
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