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Депутаты АдГ подали ходатайства в конституционный суд из-за планов Мерца - РИА Новости, 10.03.2025
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14:48 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/merts-2004108117.html
Депутаты АдГ подали ходатайства в конституционный суд из-за планов Мерца
Депутаты АдГ подали ходатайства в конституционный суд из-за планов Мерца - РИА Новости, 10.03.2025
Депутаты АдГ подали ходатайства в конституционный суд из-за планов Мерца
Пять депутатов "Альтернативы для Германии" (АдГ) подали ходатайства в конституционный суд из-за планов вероятного следующего канцлера Германии Фридриха Мерца... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:48:00+03:00
2025-03-10T14:48:00+03:00
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фридрих мерц
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Пять депутатов "Альтернативы для Германии" (АдГ) подали ходатайства в конституционный суд из-за планов вероятного следующего канцлера Германии Фридриха Мерца вместе с фракцией социал-демократов (СДПГ) принять поправки в конституцию ФРГ, которые позволят снять ограничения государственных заимствований для финансирования многомиллиардных расходов на оборону и инфраструктуру, сообщает агентство Рейтер. В Германии прошли парламентские выборы 23 февраля, в четверг информационное агентство DPA сообщило, что бундестаг нового созыва впервые соберется 25 марта. При этом 13 и 18 марта соберется бундестаг старого созыва для рассмотрения инициативы о повышении госдолга победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), которые ведут консультации о создании коалиции. "В общей сложности пять депутатов АдГ подали срочные ходатайства (в конституционный суд - ред.). Трое из них являются членами старого бундестага, двое — нового. Кроме того, подана конституционная жалоба", - пишет Рейтер со ссылкой на представителя суда. Агентство уточняет, что парламентарии тем самым намерены предотвратить созыв бундестага старого созыва для принятия решений о выводе расходов на бундесвер из-под ограничений по государственному долгу и создания многомиллиардного спецфонда для объектов инфраструктуры. Агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало ранее, что фракция блока ХДС/ХСС Мерца приступила к переговорам с социал-демократами (СДПГ) для обхода жестких ограничений на государственные заимствования и более быстрого одобрения специальных расходов на оборону в размере 200 миллиардов евро. По данным агентства, среди вариантов рассматривается создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине. Ранее таблоид Bild сообщил о том, что предметом обсуждения является возможность создания двух мегафондов - для развития вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в эти фонды может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро, причем это будут заемные средства. Позднее Мерц подтвердил, что фракции СДПГ и ХДС/ХСС внесут на следующей неделе в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Данный шаг Мерц объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США. В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз").
https://ria.ru/20250308/politika-2003837524.html
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в мире, германия, украина, европа, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Украина, Европа, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Депутаты АдГ подали ходатайства в конституционный суд из-за планов Мерца

Reuters: пять депутатов АдГ подали в суд из-за планов Мерца повысить госдолг

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Пять депутатов "Альтернативы для Германии" (АдГ) подали ходатайства в конституционный суд из-за планов вероятного следующего канцлера Германии Фридриха Мерца вместе с фракцией социал-демократов (СДПГ) принять поправки в конституцию ФРГ, которые позволят снять ограничения государственных заимствований для финансирования многомиллиардных расходов на оборону и инфраструктуру, сообщает агентство Рейтер.
В Германии прошли парламентские выборы 23 февраля, в четверг информационное агентство DPA сообщило, что бундестаг нового созыва впервые соберется 25 марта. При этом 13 и 18 марта соберется бундестаг старого созыва для рассмотрения инициативы о повышении госдолга победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), которые ведут консультации о создании коалиции.
Лидер ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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8 марта, 18:16
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"В общей сложности пять депутатов АдГ подали срочные ходатайства (в конституционный суд - ред.). Трое из них являются членами старого бундестага, двое — нового. Кроме того, подана конституционная жалоба", - пишет Рейтер со ссылкой на представителя суда.
Агентство уточняет, что парламентарии тем самым намерены предотвратить созыв бундестага старого созыва для принятия решений о выводе расходов на бундесвер из-под ограничений по государственному долгу и создания многомиллиардного спецфонда для объектов инфраструктуры.
Агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало ранее, что фракция блока ХДС/ХСС Мерца приступила к переговорам с социал-демократами (СДПГ) для обхода жестких ограничений на государственные заимствования и более быстрого одобрения специальных расходов на оборону в размере 200 миллиардов евро. По данным агентства, среди вариантов рассматривается создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине.
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Нимайер рассказал, что потребуется Мерцу для выхода ФРГ из кризиса
26 февраля, 07:58
Ранее таблоид Bild сообщил о том, что предметом обсуждения является возможность создания двух мегафондов - для развития вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в эти фонды может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро, причем это будут заемные средства.
Позднее Мерц подтвердил, что фракции СДПГ и ХДС/ХСС внесут на следующей неделе в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Данный шаг Мерц объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США.
В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз").
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Болтон раскритиковал Мерца за слова о независимости Европы от США
2 марта, 17:41
 
В миреГерманияУкраинаЕвропаФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
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