Рейтинг@Mail.ru
Президент Мексики озвучила экономическую стратегию правительства - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/meksika-2003975223.html
Президент Мексики озвучила экономическую стратегию правительства
Президент Мексики озвучила экономическую стратегию правительства - РИА Новости, 10.03.2025
Президент Мексики озвучила экономическую стратегию правительства
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с публичным посланием, в котором выделила пять пунктов экономической стратегии правительства, действующего до конца РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T00:09:00+03:00
2025-03-10T00:09:00+03:00
в мире
мексика
сша
канада
клаудия шейнбаум
андрес мануэль лопес обрадор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973325468_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_e720d44c778218bba0a8d78687fb546a.jpg
МЕХИКО, 10 мар - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с публичным посланием, в котором выделила пять пунктов экономической стратегии правительства, действующего до конца 2030 года. "Мексика должна продолжать укреплять экономику, основанную на мексиканском гуманизме, который исходит снизу и стал возможен благодаря президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Было убедительно продемонстрировано, что поддержка экономики сверху порождает бедность и неравенство. С другой стороны, при поддержке снизу Мексика процветает", - заявила президент в ходе выступления на столичной площади Сокало. Публичное выступление президента было назначено в связи с перспективой взаимного с США ввода торговых пошлин, и изначально планировалось, что в этот день будут озвучены налоговые и иные меры Мексики в отношении США. Несмотря на то, что пошлины не были введены, выступление президента состоялось и было посвящено экономической политике правительства и его реформам. По словам Шейнбаум, правительство продолжит работу, руководствуясь принципами всеобщего блага должно действовать в соответствии со стратегией из пяти пунктов. "Во-первых, укрепление внутреннего рынка. Это означает дальнейшее повышение минимальной заработной платы и благосостояния наших людей. Во-вторых, повысить самообеспеченность основными продуктами питания и энергией. Главное, чтобы то, что мы потребляем в Мексике, производилось в Мексике. В-третьих, поощрять государственные инвестиции для стимулирования создания рабочих мест", - сказала Шейнбаум. Четвертым пунктом стратегии было заявлено содействие развитию национального производства для внутреннего рынка, а пятым стало укрепление программы социального обеспечения, на котором во многом основан политический проект правящего движения Morena, основанного экс-президентом Лопесом Обрадором. "Пенсии для пожилых людей, стипендии, поддержка людей с ограниченными возможностями, Sembrando Vida (программа поддержки высадки лесов), "Производство для благополучия", бесплатные удобрения и три новые программы. Поддержка всех женщин в возрасте от 60 до 64 лет. Стипендии для всех мальчиков и девочек в государственных школах. И программа оздоровления, забота о здоровье "дома за домом"", - пояснила президент пятый пункт экономической стратегии. Заметную часть послания Шейнбаум посвятила отношениям с США, назвав достижением договоренность о паузе в введении пошлин. По словам политика, пошлины США будут применяться только к тем странам, которые облагают сборами товары из Соединенных Штатов. Однако, поскольку между США, Канадой и Мексикой существует соглашение о свободной торговле, Вашингтону "не придется применять взаимные пошлины".
https://ria.ru/20250203/poshliny-1997169423.html
https://ria.ru/20250202/meksika-1996935881.html
https://ria.ru/20250306/meksika-2003491676.html
мексика
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973325468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed5d0a0b26db9024af106580e0e2b9ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, сша, канада, клаудия шейнбаум, андрес мануэль лопес обрадор
В мире, Мексика, США, Канада, Клаудия Шейнбаум, Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики озвучила экономическую стратегию правительства

Президент Мексики Шейнбаум назвала пять пунктов экономической стратегии

© AP Photo / Marco UgarteКлаудия Шейнбаум
Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 10 мар - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с публичным посланием, в котором выделила пять пунктов экономической стратегии правительства, действующего до конца 2030 года.
"Мексика должна продолжать укреплять экономику, основанную на мексиканском гуманизме, который исходит снизу и стал возможен благодаря президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Было убедительно продемонстрировано, что поддержка экономики сверху порождает бедность и неравенство. С другой стороны, при поддержке снизу Мексика процветает", - заявила президент в ходе выступления на столичной площади Сокало.
Грузовые автомобили на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
США приостановили введение пошлин на мексиканские товары
3 февраля, 18:40
Публичное выступление президента было назначено в связи с перспективой взаимного с США ввода торговых пошлин, и изначально планировалось, что в этот день будут озвучены налоговые и иные меры Мексики в отношении США. Несмотря на то, что пошлины не были введены, выступление президента состоялось и было посвящено экономической политике правительства и его реформам.
По словам Шейнбаум, правительство продолжит работу, руководствуясь принципами всеобщего блага должно действовать в соответствии со стратегией из пяти пунктов.
"Во-первых, укрепление внутреннего рынка. Это означает дальнейшее повышение минимальной заработной платы и благосостояния наших людей. Во-вторых, повысить самообеспеченность основными продуктами питания и энергией. Главное, чтобы то, что мы потребляем в Мексике, производилось в Мексике. В-третьих, поощрять государственные инвестиции для стимулирования создания рабочих мест", - сказала Шейнбаум.
Четвертым пунктом стратегии было заявлено содействие развитию национального производства для внутреннего рынка, а пятым стало укрепление программы социального обеспечения, на котором во многом основан политический проект правящего движения Morena, основанного экс-президентом Лопесом Обрадором.
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Президент Мексики заявила о серьезных последствиях введения пошлин для США
2 февраля, 23:54
"Пенсии для пожилых людей, стипендии, поддержка людей с ограниченными возможностями, Sembrando Vida (программа поддержки высадки лесов), "Производство для благополучия", бесплатные удобрения и три новые программы. Поддержка всех женщин в возрасте от 60 до 64 лет. Стипендии для всех мальчиков и девочек в государственных школах. И программа оздоровления, забота о здоровье "дома за домом"", - пояснила президент пятый пункт экономической стратегии.
Заметную часть послания Шейнбаум посвятила отношениям с США, назвав достижением договоренность о паузе в введении пошлин. По словам политика, пошлины США будут применяться только к тем странам, которые облагают сборами товары из Соединенных Штатов. Однако, поскольку между США, Канадой и Мексикой существует соглашение о свободной торговле, Вашингтону "не придется применять взаимные пошлины".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Трамп разрешил Мексике не платить пошлины до 2 апреля
6 марта, 19:40
 
В миреМексикаСШАКанадаКлаудия ШейнбаумАндрес Мануэль Лопес Обрадор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала