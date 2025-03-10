Медведев сравнил правительство Румынии с Чаушеску
Медведев: румынские власти похоронили демократию
© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в соцсети X, что "глубинное государство" в Румынии фактически похоронило демократию, а также саркастически отметил, что нынешнее руководство страны "лучше Николае Чаушеску".
Центральное избирательное бюро Румынии 9 марта приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску на президентских выборах.
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9 марта, 21:33
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"В Румынии глубинное государство фактически похоронило демократию... Нынешние румынские власти намного лучше Николае Чаушеску. Они добрые и справедливые", - написал Медведев, сопроводив написанное эмодзи клоуна.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
После начала в Румынии в декабре 1989 года протестов президент страны Николае Чаушеску вместе с супругой Еленой бежали из Бухареста, но были схвачены и помещены под арест. Суд над ними состоялся 25 декабря 1989 года в военном гарнизоне Тырговиште (Румыния). Супругов приговорили к смертной казни по обвинению в масштабных злоупотреблениях властью и попытках осуществления геноцида, приговор был сразу приведен в исполнение.