https://ria.ru/20250310/medvedev-2004186807.html

Медведев сравнил правительство Румынии с Чаушеску

Медведев сравнил правительство Румынии с Чаушеску - РИА Новости, 10.03.2025

Медведев сравнил правительство Румынии с Чаушеску

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в соцсети X, что "глубинное государство" в Румынии фактически похоронило демократию, а также... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T20:48:00+03:00

2025-03-10T20:48:00+03:00

2025-03-10T20:48:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в соцсети X, что "глубинное государство" в Румынии фактически похоронило демократию, а также саркастически отметил, что нынешнее руководство страны "лучше Николае Чаушеску". Центральное избирательное бюро Румынии 9 марта приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску на президентских выборах. "В Румынии глубинное государство фактически похоронило демократию... Нынешние румынские власти намного лучше Николае Чаушеску. Они добрые и справедливые", - написал Медведев, сопроводив написанное эмодзи клоуна.В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. После начала в Румынии в декабре 1989 года протестов президент страны Николае Чаушеску вместе с супругой Еленой бежали из Бухареста, но были схвачены и помещены под арест. Суд над ними состоялся 25 декабря 1989 года в военном гарнизоне Тырговиште (Румыния). Супругов приговорили к смертной казни по обвинению в масштабных злоупотреблениях властью и попытках осуществления геноцида, приговор был сразу приведен в исполнение.

https://ria.ru/20250309/rumynija-2003967500.html

https://ria.ru/20250309/dzheordzhesku-2003969895.html

https://ria.ru/20250310/rumyniya-2003988733.html

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в мире, румыния, россия, сша, кэлин джеорджеску, дмитрий медведев, нато