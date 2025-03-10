https://ria.ru/20250310/mchs-2004149636.html

В Ульяновской области произошло возгорание технического магния

В Ульяновской области произошло возгорание технического магния - РИА Новости, 10.03.2025

В Ульяновской области произошло возгорание технического магния

Пожарно-спасательные подразделения работают на месте горения технического магния в поселке Новосельдинском в городском округе Ульяновске в Ульяновской области,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:22:00+03:00

2025-03-10T17:22:00+03:00

2025-03-10T17:39:00+03:00

происшествия

ульяновская область

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САМАРА, 10 мар - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте горения технического магния в поселке Новосельдинском в городском округе Ульяновске в Ульяновской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС России. "Сейчас в Новосельдинском (поселке - ред.) на открытой территории происходит горение технического магния. Пожарно-спасательные подразделения работают", - говорится в сообщении ведомства. Площадь пожара не уточняется. Ранее в соцсетях появились публикации, в которых очевидцы сообщили о взрывах в районе поселка Сельдь и возгорании. Как пояснили РИА Новости в экстренных службах, зафиксировано возгорание магния на 20 квадратных метрах. На месте работает 49 специалистов, а также 11 единиц техники. Общая площадь хранения магния, предположительно, составляет 40 квадратных метров.

https://ria.ru/20250222/pozhar-2001040844.html

https://ria.ru/20241119/pozhar--1984654421.html

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происшествия, ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)