В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута
Оперштаб: на пяти участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы мазута
Повторный выброс мазута на берегу Анапы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на пяти участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани.
«
"На нескольких участках берега Анапы 10 марта обнаружили незначительные выбросы мазута", - говорится в сообщении.
Речь идёт о пляже рядом с устьем реки Можепсин, участке на Бугазской косе, где также есть выбросы мелкой фракции нефтепродуктов. Выброшенные морем капли мазута зафиксированы и на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской. Повторные выбросы нефтепродуктов также выявили команды Кавказского и Белоглинского районов, добавляют власти.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был полностью завершён, вывезены поседение его конструкции с мыса Панагия.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.