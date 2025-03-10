https://ria.ru/20250310/mazut-2004108849.html

В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута

В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 10.03.2025

В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на пяти участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:51:00+03:00

2025-03-10T14:51:00+03:00

2025-03-10T14:51:00+03:00

происшествия

анапа

севастополь

белоглинский район

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на пяти участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. "На нескольких участках берега Анапы 10 марта обнаружили незначительные выбросы мазута", - говорится в сообщении. Речь идёт о пляже рядом с устьем реки Можепсин, участке на Бугазской косе, где также есть выбросы мелкой фракции нефтепродуктов. Выброшенные морем капли мазута зафиксированы и на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской. Повторные выбросы нефтепродуктов также выявили команды Кавказского и Белоглинского районов, добавляют власти. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был полностью завершён, вывезены поседение его конструкции с мыса Панагия. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250228/vodolaz-2002280358.html

https://ria.ru/20250305/bilayn-2003001476.html

анапа

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происшествия, анапа, севастополь, белоглинский район, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия