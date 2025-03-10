Рейтинг@Mail.ru
Приставы прекратили взыскание с Мавроди долгов - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/mavrodi-2003992394.html
Приставы прекратили взыскание с Мавроди долгов
Приставы прекратили взыскание с Мавроди долгов - РИА Новости, 10.03.2025
Приставы прекратили взыскание с Мавроди долгов
Судебные приставы прекратили взыскание с умершего в 2018 году основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T06:22:00+03:00
2025-03-10T06:22:00+03:00
россия
москва
сергей мавроди
ммм
ммм-2011
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003698609_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28f768257d300b9aa2a4986d19ee2d7c.jpg
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Судебные приставы прекратили взыскание с умершего в 2018 году основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей в связи с отсутствием у него какого-либо имущества и наследников, свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости. В июле прошлого года РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов сообщало, что Мавроди оставил долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей. С 2007 по 2017 год в отношении Мавроди Хамовническим судом было выдано более 200 исполнительных листов на 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч - долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 миллионов - взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Сообщалось, что после смерти Мавроди в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось 2194 записи в отношении него. При этом значительная часть исполнительных производств помечены как возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества. Тогда источники сообщали, что суд может прекратить исполнительные производства в отношении основателя финансовой пирамиды "МММ". Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, у Мавроди нет какого-либо имущества, в том числе того, которое могли бы принять наследники. Также у Мавроди нет наследников, принявших наследство. На сайте судебных приставов в настоящее время также отсутствует какая-либо информация об исполнительных производствах и долгах Мавроди. Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы сообщало, что у умершего со дня смерти так и не нашлось наследников, а наследственное дело не было открыто. Мавроди родился в 1955 году в Москве. В 1989 создал "МММ" - крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду. Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур "МММ" - начался крах финансовой пирамиды. В 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более 10 тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей. В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду "МММ-2011", которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл "МММ-2012". В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20250310/mavrodi-2003985608.html
https://ria.ru/20250309/mavrodi-2003687809.html
https://ria.ru/20250304/blagoveschensk-2002897091.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003698609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1678eaf3c3956da0c8328560b0ae4c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сергей мавроди, ммм, ммм-2011, происшествия
Россия, Москва, Сергей Мавроди, МММ, МММ-2011, Происшествия
Приставы прекратили взыскание с Мавроди долгов

Судебные приставы прекратили взыскание с Мавроди долгов на 1,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредприниматель, основатель компании "МММ" Сергей Мавроди
Предприниматель, основатель компании МММ Сергей Мавроди - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Предприниматель, основатель компании "МММ" Сергей Мавроди. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Судебные приставы прекратили взыскание с умершего в 2018 году основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей в связи с отсутствием у него какого-либо имущества и наследников, свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В июле прошлого года РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов сообщало, что Мавроди оставил долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей. С 2007 по 2017 год в отношении Мавроди Хамовническим судом было выдано более 200 исполнительных листов на 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч - долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 миллионов - взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.
Сергей Мавроди - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
У основателя "МММ" Мавроди не нашлось наследников
03:27
Сообщалось, что после смерти Мавроди в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось 2194 записи в отношении него. При этом значительная часть исполнительных производств помечены как возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества. Тогда источники сообщали, что суд может прекратить исполнительные производства в отношении основателя финансовой пирамиды "МММ".
Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, у Мавроди нет какого-либо имущества, в том числе того, которое могли бы принять наследники. Также у Мавроди нет наследников, принявших наследство.
На сайте судебных приставов в настоящее время также отсутствует какая-либо информация об исполнительных производствах и долгах Мавроди.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы сообщало, что у умершего со дня смерти так и не нашлось наследников, а наследственное дело не было открыто.
Актер Владимир Пермяков (Леня Голубков) на шоу Супердискотека 90-х c MTV в спорткомплексе Олимпийский - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Леня Голубков возвращается: что ждет россиян на этот раз
Вчера, 09:10
Мавроди родился в 1955 году в Москве. В 1989 создал "МММ" - крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду. Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур "МММ" - начался крах финансовой пирамиды.
В 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более 10 тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей.
В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду "МММ-2011", которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл "МММ-2012". В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.
Суд - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Благовещенске организатор финансовой пирамиды получил срок
4 марта, 09:20
 
РоссияМоскваСергей МавродиММММММ-2011Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала