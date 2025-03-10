https://ria.ru/20250310/mavrodi-2003985608.html

У основателя "МММ" Мавроди не нашлось наследников

У основателя "МММ" Мавроди не нашлось наследников - РИА Новости, 10.03.2025

У основателя "МММ" Мавроди не нашлось наследников

У покойного основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди не нашлось наследников, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T03:27:00+03:00

2025-03-10T03:27:00+03:00

2025-03-10T05:54:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. У покойного основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди не нашлось наследников, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.По закону, наследство можно открыть в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Если не успеть за этот период, претендентам предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления срока.Согласно документам, полученным РИА Новости, со дня смерти Мавроди, 26 марта 2018 года, никто так и не открыл наследственное дело.Мавроди родился в 1955 году в Москве. В 1989 он создал "МММ" — крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду. Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции и Государственная налоговая служба распространили заявление о неуплате налогов одной из структур "МММ", тогда и начался крах финансовой пирамиды. В 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более десяти тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей.В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду "МММ-2011", которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл "МММ-2012". В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.В июле прошлого года РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов сообщало, что основатель самой знаменитой финансовой пирамиды в России оставил долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей. С 2007 по 2017 год в отношении Мавроди Хамовнический суд выдал более 200 исполнительных листов на 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч — долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 миллионов — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

https://ria.ru/20240723/finansovye_piramidy-1961354269.html

https://ria.ru/20240723/mmm-1961208876.html

https://ria.ru/20241019/nasledstvo-1978870951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, сергей мавроди, ммм, ммм-2011, общество