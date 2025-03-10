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Маск назвал сенатора, призвавшего поддерживать Украину, предателем

Маск назвал сенатора, призвавшего поддерживать Украину, предателем - РИА Новости, 10.03.2025

Маск назвал сенатора, призвавшего поддерживать Украину, предателем

Американский предприниматель Илон Маск назвал предателем сенатора-демократа от штата Аризона Марка Келли, призвавшего продолжать осуществление США поддержки... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T20:53:00+03:00

2025-03-10T20:53:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал предателем сенатора-демократа от штата Аризона Марка Келли, призвавшего продолжать осуществление США поддержки Украины. Келли в социальной сети Х рассказал о своём визите на Украину, утверждая, что поддерживать Киев "важно". "Ты предатель", - написал Маск в ответ на публикацию сенатора. Ранее Маск согласился с утверждением, что Владимир Зеленский не хочет заключать мир, так как в противном случае закончится афера, позволяющая украинским олигархам наслаждаться миллиардами долларов, которые США направляли Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, сша, россия, илон маск, владимир зеленский, сергей лавров, нато