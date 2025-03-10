https://ria.ru/20250310/mask-2004186069.html

Маск заявил о крупной кибератаке против соцсети Х

Маск заявил о крупной кибератаке против соцсети Х - РИА Новости, 10.03.2025

Маск заявил о крупной кибератаке против соцсети Х

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в отношении социальной сети Х была предпринята крупная кибератака, при этом миллиардер допустил, что в это... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T20:42:00+03:00

2025-03-10T20:42:00+03:00

2025-03-10T20:52:00+03:00

илон маск

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_0:27:2824:1616_1920x0_80_0_0_1e59e2d4c65c57a7873326b34c837b91.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в отношении социальной сети Х была предпринята крупная кибератака, при этом миллиардер допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна.В понедельник, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи соцсети X из ряда стран дважды сообщали о масштабном сбое в работе соцсети. Пользователи преимущественно жалуются на работу мобильного приложения и сайта, также фиксируются проблемы соединения с сервером."Была (и есть) крупная кибератака против Х. Нас атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов. Вовлечены большая скоординированная группа и/или страна", - написал Маск в своём аккаунте в соцсети Х.X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

https://ria.ru/20250117/mask-1994145564.html

https://ria.ru/20250129/kiberataka-1996199922.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, в мире, сша