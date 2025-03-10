https://ria.ru/20250310/mask-2004186069.html
Маск заявил о крупной кибератаке против соцсети Х
Маск заявил о крупной кибератаке против соцсети Х - РИА Новости, 10.03.2025
Маск заявил о крупной кибератаке против соцсети Х
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в отношении социальной сети Х была предпринята крупная кибератака, при этом миллиардер допустил, что в это... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:42:00+03:00
2025-03-10T20:42:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в отношении социальной сети Х была предпринята крупная кибератака, при этом миллиардер допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна.В понедельник, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи соцсети X из ряда стран дважды сообщали о масштабном сбое в работе соцсети. Пользователи преимущественно жалуются на работу мобильного приложения и сайта, также фиксируются проблемы соединения с сервером."Была (и есть) крупная кибератака против Х. Нас атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов. Вовлечены большая скоординированная группа и/или страна", - написал Маск в своём аккаунте в соцсети Х.X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://ria.ru/20250117/mask-1994145564.html
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илон маск, в мире, сша
Маск заявил о крупной кибератаке против соцсети Х
Маск: в отношении соцсети X была предпринята крупная кибератака
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в отношении социальной сети Х была предпринята крупная кибератака, при этом миллиардер допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна.
В понедельник, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи соцсети X из ряда стран дважды сообщали о масштабном сбое в работе соцсети. Пользователи преимущественно жалуются на работу мобильного приложения и сайта, также фиксируются проблемы соединения с сервером.
"Была (и есть) крупная кибератака против Х. Нас атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов. Вовлечены большая скоординированная группа и/или страна", - написал Маск
в своём аккаунте в соцсети Х.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.