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В Госдуме назвали Маска заложником Пентагона

В Госдуме назвали Маска заложником Пентагона - РИА Новости, 10.03.2025

В Госдуме назвали Маска заложником Пентагона

Американский предприниматель Илон Маск не лишает ВСУ доступа к системе спутникового интернета Starlink, так как в этом вопросе является заложником Пентагона,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:56:00+03:00

2025-03-10T17:56:00+03:00

2025-03-10T17:56:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не лишает ВСУ доступа к системе спутникового интернета Starlink, так как в этом вопросе является заложником Пентагона, считает депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Маск 9 марта заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой киевского режима, системы спутникового интернета Starlink не отключат свои терминалы на Украине. "Без согласия Пентагона ни один спутник Маска на получит разрешения на старт и тем более не займет место на геостационарной орбите, сканируя подстилающую поверхность. В этой связи, Маск - заложник Пентагона. С другой стороны Маск - плоть от плоти военно-промышленного комплекса США и его спутники и ракеты выполняют задачи в интересах военного ведомства. На этом, в том числе, и построен его бизнес, его миллиарды. В этом и заключается дуализм проблемы Маска", - сказал РИА Новости Ивлев. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20250309/mask-2003961280.html

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украина, сша, илон маск, леонид ивлев, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, госдума рф, в мире