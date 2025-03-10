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В Госдуме назвали Маска заложником Пентагона - РИА Новости, 10.03.2025
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17:56 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/mask-2004159077.html
В Госдуме назвали Маска заложником Пентагона
В Госдуме назвали Маска заложником Пентагона - РИА Новости, 10.03.2025
В Госдуме назвали Маска заложником Пентагона
Американский предприниматель Илон Маск не лишает ВСУ доступа к системе спутникового интернета Starlink, так как в этом вопросе является заложником Пентагона,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:56:00+03:00
2025-03-10T17:56:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не лишает ВСУ доступа к системе спутникового интернета Starlink, так как в этом вопросе является заложником Пентагона, считает депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Маск 9 марта заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой киевского режима, системы спутникового интернета Starlink не отключат свои терминалы на Украине. "Без согласия Пентагона ни один спутник Маска на получит разрешения на старт и тем более не займет место на геостационарной орбите, сканируя подстилающую поверхность. В этой связи, Маск - заложник Пентагона. С другой стороны Маск - плоть от плоти военно-промышленного комплекса США и его спутники и ракеты выполняют задачи в интересах военного ведомства. На этом, в том числе, и построен его бизнес, его миллиарды. В этом и заключается дуализм проблемы Маска", - сказал РИА Новости Ивлев. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
https://ria.ru/20250309/mask-2003961280.html
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украина, сша, илон маск, леонид ивлев, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, госдума рф, в мире
Украина, США, Илон Маск, Леонид Ивлев, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, В мире
В Госдуме назвали Маска заложником Пентагона

Депутат Ивлев: Маск является заложником Пентагона в вопросе доступа к Starlink

© AP Photo / Jose Luis MaganaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Илон Маск. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не лишает ВСУ доступа к системе спутникового интернета Starlink, так как в этом вопросе является заложником Пентагона, считает депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Маск 9 марта заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой киевского режима, системы спутникового интернета Starlink не отключат свои терминалы на Украине.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Starlink никогда не отключит терминалы на Украине, заявил Маск
9 марта, 20:41
«
"Без согласия Пентагона ни один спутник Маска на получит разрешения на старт и тем более не займет место на геостационарной орбите, сканируя подстилающую поверхность. В этой связи, Маск - заложник Пентагона. С другой стороны Маск - плоть от плоти военно-промышленного комплекса США и его спутники и ракеты выполняют задачи в интересах военного ведомства. На этом, в том числе, и построен его бизнес, его миллиарды. В этом и заключается дуализм проблемы Маска", - сказал РИА Новости Ивлев.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Маск рассказал, что будет с ВСУ, если он отключит Starlink
9 марта, 09:55
 
УкраинаСШАИлон МаскЛеонид ИвлевМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныГосдума РФВ мире
 
 
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