Маск назвал главу МИД Польши марионеткой Сороса
Маск назвал главу МИД Польши Сикорского марионеткой миллиардера Сороса
© AP Photo / Jose Luis MaganaИлон Маск
© AP Photo / Jose Luis Magana
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского марионеткой американского миллиардера Джорджа Сороса на фоне перепалки в социальных сетях между Маском и политиком.
Маск назвал главу МИД Польши "маленьким человечком"
9 марта, 19:45
"Да, он (Сикорский - ред.) - марионетка Сороса", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя.
Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.
Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.