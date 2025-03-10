https://ria.ru/20250310/mask-2004135515.html

Маск назвал главу МИД Польши марионеткой Сороса

Маск назвал главу МИД Польши марионеткой Сороса - РИА Новости, 10.03.2025

Маск назвал главу МИД Польши марионеткой Сороса

Американский предприниматель Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского марионеткой американского миллиардера Джорджа Сороса на фоне перепалки в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:24:00+03:00

2025-03-10T16:24:00+03:00

2025-03-10T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского марионеткой американского миллиардера Джорджа Сороса на фоне перепалки в социальных сетях между Маском и политиком. Пользователь в социальной сети Х написал, что Сикорский и Сорос являются приятелями. "Да, он (Сикорский - ред.) - марионетка Сороса", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя. Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию. Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20250309/mask-2003955474.html

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