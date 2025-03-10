https://ria.ru/20250310/mask-2004033269.html

Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на Украине

Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на Украине - РИА Новости, 10.03.2025

Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на Украине

Американский предприниматель Илон Маск не пойдет на отключение системы спутникового интернета Starlink на Украине из-за бизнес-интересов, считает председатель... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:48:00+03:00

2025-03-10T10:48:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не пойдет на отключение системы спутникового интернета Starlink на Украине из-за бизнес-интересов, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Маск 9 марта заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой киевского режима, системы спутникового интернета Starlink не отключат свои терминалы на Украине. "Starlink работает и продолжает работать на территории постукраинского пространства, и уверен, что ничего в этом вопросе не изменится. Тут во главе угла – бизнес-интересы. Как говорится, ничего личного, просто бизнес", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, компания Маска получает немалые доходы от работы Starlink на Украине. "Маск не будет ничего отключать, так как это ударит по его бизнесу", - полагает Рогов. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию. Глава МИД Польши Радослав Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20250309/mask-2003955474.html

https://ria.ru/20250309/sotrudniki-2003918852.html

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