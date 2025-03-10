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Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на Украине - РИА Новости, 10.03.2025
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10:48 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/mask-2004033269.html
Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на Украине
Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на Украине - РИА Новости, 10.03.2025
Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на Украине
Американский предприниматель Илон Маск не пойдет на отключение системы спутникового интернета Starlink на Украине из-за бизнес-интересов, считает председатель... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:48:00+03:00
2025-03-10T10:48:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не пойдет на отключение системы спутникового интернета Starlink на Украине из-за бизнес-интересов, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Маск 9 марта заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой киевского режима, системы спутникового интернета Starlink не отключат свои терминалы на Украине. "Starlink работает и продолжает работать на территории постукраинского пространства, и уверен, что ничего в этом вопросе не изменится. Тут во главе угла – бизнес-интересы. Как говорится, ничего личного, просто бизнес", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, компания Маска получает немалые доходы от работы Starlink на Украине. "Маск не будет ничего отключать, так как это ударит по его бизнесу", - полагает Рогов. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию. Глава МИД Польши Радослав Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
https://ria.ru/20250309/mask-2003955474.html
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в мире, технологии, украина, россия, сша, илон маск, владимир рогов, радослав сикорский, spacex, мид польши, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Украина, Россия, США, Илон Маск, Владимир Рогов, Радослав Сикорский, SpaceX, МИД Польши, Вооруженные силы Украины
Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на Украине

Рогов: Маск не отключит Starlink на Украине из-за бизнес-интересов

© Соцсети миллиардераИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Соцсети миллиардера
Илон Маск. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не пойдет на отключение системы спутникового интернета Starlink на Украине из-за бизнес-интересов, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Маск 9 марта заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой киевского режима, системы спутникового интернета Starlink не отключат свои терминалы на Украине.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Маск назвал главу МИД Польши "маленьким человечком"
9 марта, 19:45
"Starlink работает и продолжает работать на территории постукраинского пространства, и уверен, что ничего в этом вопросе не изменится. Тут во главе угла – бизнес-интересы. Как говорится, ничего личного, просто бизнес", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, компания Маска получает немалые доходы от работы Starlink на Украине.
"Маск не будет ничего отключать, так как это ударит по его бизнесу", - полагает Рогов.
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Инвесторы Tesla обеспокоились союзом Трампа и Маска, пишет WP
9 марта, 14:17
Глава МИД Польши Радослав Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Маск сделал жесткое заявление об украинской элите
Вчера, 09:09
 
В миреТехнологииУкраинаРоссияСШАИлон МаскВладимир РоговРадослав СикорскийSpaceXМИД ПольшиВооруженные силы Украины
 
 
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