https://ria.ru/20250310/mask-2004004870.html

Маск сделал жесткое заявление об украинской элите

Маск сделал жесткое заявление об украинской элите - РИА Новости, 10.03.2025

Маск сделал жесткое заявление об украинской элите

Американский миллиардер Илон Маск обвинил элиту Украины и часть элит Запада в лицемерии. Об этом он написал в соцсети X.Так он отреагировал на пост пользователя РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T09:09:00+03:00

2025-03-10T09:09:00+03:00

2025-03-10T11:24:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обвинил элиту Украины и часть элит Запада в лицемерии. Об этом он написал в соцсети X.Так он отреагировал на пост пользователя о том, что Владимир Зеленский хочет продолжать конфликт. "Как и элита Украины и часть элиты Запада, которые каждый вечер устраивают шикарные ужины в особняках, а чужих сыновей отправляют умирать в окопах в грязи и крови в вечной войне", — написал Маск. Накануне миллиардер заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов, особенно владеющих особняками в Монако.Кроме того, на прошлой неделе Маск заявлял, что европейские лидеры хотят вечного конфликта, комментируя цитату премьера Дании Метте Фредериксен, заявившей, что "мир на Украине опаснее, чем продолжающаяся война". В свою очередь, посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял, что в Дании предпочитают говорить о дальнейшем развитии конфликта, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Киева, сказала, что Украина должна победить.

https://ria.ru/20250310/ukraina-2004002637.html

https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004037159.html

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в мире, украина, илон маск, европа