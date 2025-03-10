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Маск сделал жесткое заявление об украинской элите - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 10.03.2025 (обновлено: 11:24 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/mask-2004004870.html
Маск сделал жесткое заявление об украинской элите
Маск сделал жесткое заявление об украинской элите - РИА Новости, 10.03.2025
Маск сделал жесткое заявление об украинской элите
Американский миллиардер Илон Маск обвинил элиту Украины и часть элит Запада в лицемерии. Об этом он написал в соцсети X.Так он отреагировал на пост пользователя РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:09:00+03:00
2025-03-10T11:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
илон маск
европа
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обвинил элиту Украины и часть элит Запада в лицемерии. Об этом он написал в соцсети X.Так он отреагировал на пост пользователя о том, что Владимир Зеленский хочет продолжать конфликт. "Как и элита Украины и часть элиты Запада, которые каждый вечер устраивают шикарные ужины в особняках, а чужих сыновей отправляют умирать в окопах в грязи и крови в вечной войне", — написал Маск. Накануне миллиардер заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов, особенно владеющих особняками в Монако.Кроме того, на прошлой неделе Маск заявлял, что европейские лидеры хотят вечного конфликта, комментируя цитату премьера Дании Метте Фредериксен, заявившей, что "мир на Украине опаснее, чем продолжающаяся война". В свою очередь, посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял, что в Дании предпочитают говорить о дальнейшем развитии конфликта, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Киева, сказала, что Украина должна победить.
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004002637.html
https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004037159.html
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в мире, украина, илон маск, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илон Маск, Европа
Маск сделал жесткое заявление об украинской элите

Маск обвинил элиту Украины и часть Запада в желании продолжать конфликт

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обвинил элиту Украины и часть элит Запада в лицемерии. Об этом он написал в соцсети X.

Так он отреагировал на пост пользователя о том, что Владимир Зеленский хочет продолжать конфликт.
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"Как и элита Украины и часть элиты Запада, которые каждый вечер устраивают шикарные ужины в особняках, а чужих сыновей отправляют умирать в окопах в грязи и крови в вечной войне", — написал Маск.

Накануне миллиардер заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов, особенно владеющих особняками в Монако.

Кроме того, на прошлой неделе Маск заявлял, что европейские лидеры хотят вечного конфликта, комментируя цитату премьера Дании Метте Фредериксен, заявившей, что "мир на Украине опаснее, чем продолжающаяся война".

В свою очередь, посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял, что в Дании предпочитают говорить о дальнейшем развитии конфликта, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Киева, сказала, что Украина должна победить.
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