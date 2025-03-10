Маск сделал жесткое заявление об украинской элите
Маск обвинил элиту Украины и часть Запада в желании продолжать конфликт
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обвинил элиту Украины и часть элит Запада в лицемерии. Об этом он написал в соцсети X.
Так он отреагировал на пост пользователя о том, что Владимир Зеленский хочет продолжать конфликт.
Так он отреагировал на пост пользователя о том, что Владимир Зеленский хочет продолжать конфликт.
"Как и элита Украины и часть элиты Запада, которые каждый вечер устраивают шикарные ужины в особняках, а чужих сыновей отправляют умирать в окопах в грязи и крови в вечной войне", — написал Маск.
Накануне миллиардер заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов, особенно владеющих особняками в Монако.
Кроме того, на прошлой неделе Маск заявлял, что европейские лидеры хотят вечного конфликта, комментируя цитату премьера Дании Метте Фредериксен, заявившей, что "мир на Украине опаснее, чем продолжающаяся война".
В свою очередь, посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял, что в Дании предпочитают говорить о дальнейшем развитии конфликта, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Киева, сказала, что Украина должна победить.
Накануне миллиардер заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против крупнейших украинских олигархов, особенно владеющих особняками в Монако.
Кроме того, на прошлой неделе Маск заявлял, что европейские лидеры хотят вечного конфликта, комментируя цитату премьера Дании Метте Фредериксен, заявившей, что "мир на Украине опаснее, чем продолжающаяся война".
В свою очередь, посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял, что в Дании предпочитают говорить о дальнейшем развитии конфликта, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Киева, сказала, что Украина должна победить.