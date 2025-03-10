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Эксперт предложил привлечь психоаналитиков для понимания действий Макрона - РИА Новости, 10.03.2025
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01:21 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/makron-2003980142.html
Эксперт предложил привлечь психоаналитиков для понимания действий Макрона
Эксперт предложил привлечь психоаналитиков для понимания действий Макрона - РИА Новости, 10.03.2025
Эксперт предложил привлечь психоаналитиков для понимания действий Макрона
Крымский политический эксперт Владимир Джаралла считает, что для понимания действий президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России скорее необходимы... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T01:21:00+03:00
2025-03-10T01:21:00+03:00
россия
украина
западная европа
эммануэль макрон
владимир джаралла
дональд трамп
евросоюз
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Владимир Джаралла считает, что для понимания действий президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России скорее необходимы психоаналитики, нежели политические эксперты. Франция выделит Украине вооружения и боеприпасы еще на 195 миллионов евро, использовав доходы от замороженных российских активов, сообщил ранее министр обороны страны Себастьян Лекорню. "Для понимания действий Макрона скорее подходят психоаналитики, чем политические эксперты. Сначала все видят его сидящим на краешке кресла, с растерянной улыбкой, трогающем за коленку Трампа в Овальном кабинете. Потом наблюдаем его в наполеоновском образе организатором нескольких совещаний в Европе, на которых кроме слов, сотрясающих воздух, ничего не было. И, наконец, вершина - истеричное выступление в прямом эфире, где Россия и США объявлены врагами Европы", - сказал Джаралла РИА Новости. По его словам, Макрон стремится стать лидером Западной Европы. "Правда за этим лидером ничего нет. Даже в решениях передать Украине военную помощь за счет российских активов материальная основа - деньги, украденные у России. К слову, многие экономисты гадают, где их так используют, что получают такие доходы? Содержательная часть, однако, полностью соответствует нынешнему положению Франции: символические шаги, которые неспособны изменить ситуацию, неспособны заменить американское участие", - сказал эксперт. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20250306/makron-2003396894.html
https://ria.ru/20250306/gosduma-2003319599.html
https://ria.ru/20250307/geshtalt-2003619326.html
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россия, украина, западная европа, эммануэль макрон, владимир джаралла, дональд трамп, евросоюз, нато, g7, в мире
Россия, Украина, Западная Европа, Эммануэль Макрон, Владимир Джаралла, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, G7, В мире
Эксперт предложил привлечь психоаналитиков для понимания действий Макрона

Политолог Джаралла: для понимания действий Макрона нужны психоаналитики

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Владимир Джаралла считает, что для понимания действий президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России скорее необходимы психоаналитики, нежели политические эксперты.
Франция выделит Украине вооружения и боеприпасы еще на 195 миллионов евро, использовав доходы от замороженных российских активов, сообщил ранее министр обороны страны Себастьян Лекорню.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Кремль: Макрон о многом умолчал, говоря о российской угрозе для Европы
6 марта, 14:02
"Для понимания действий Макрона скорее подходят психоаналитики, чем политические эксперты. Сначала все видят его сидящим на краешке кресла, с растерянной улыбкой, трогающем за коленку Трампа в Овальном кабинете. Потом наблюдаем его в наполеоновском образе организатором нескольких совещаний в Европе, на которых кроме слов, сотрясающих воздух, ничего не было. И, наконец, вершина - истеричное выступление в прямом эфире, где Россия и США объявлены врагами Европы", - сказал Джаралла РИА Новости.
По его словам, Макрон стремится стать лидером Западной Европы.
"Правда за этим лидером ничего нет. Даже в решениях передать Украине военную помощь за счет российских активов материальная основа - деньги, украденные у России. К слову, многие экономисты гадают, где их так используют, что получают такие доходы? Содержательная часть, однако, полностью соответствует нынешнему положению Франции: символические шаги, которые неспособны изменить ситуацию, неспособны заменить американское участие", - сказал эксперт.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Госдуме назвали заявление Макрона о России истерикой
6 марта, 02:07
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В СФ сочли враждебную риторику Макрона незакрытым историческим гештальтом
7 марта, 13:49
 
РоссияУкраинаЗападная ЕвропаЭммануэль МакронВладимир ДжараллаДональд ТрампЕвросоюзНАТОG7В мире
 
 
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