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Племянник великого герцога Люксембурга умер от редкого заболевания
Племянник великого герцога Люксембурга умер от редкого заболевания - РИА Новости, 10.03.2025
Племянник великого герцога Люксембурга умер от редкого заболевания
Принц Фредерик, племянник великого герцога Люксембурга Анри, скончался от редкого генетического заболевания в возрасте 22 лет, сообщила его семья. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T03:05:00+03:00
2025-03-10T03:05:00+03:00
2025-03-10T03:05:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Принц Фредерик, племянник великого герцога Люксембурга Анри, скончался от редкого генетического заболевания в возрасте 22 лет, сообщила его семья. Родители Фредерика сообщили, что их сын родился с редким митохондриальным заболеванием, связанным с мутациями гена POLG, но диагноз был поставлен лишь в 14 лет. "С очень тяжелым сердцем мы с женой хотим сообщить вам о кончине нашего сына, основателя и креативного директора POLG Foundation Фредерика", - говорится в заявлении на сайте фонда, финансирующего исследования данного заболевания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, люксембург
Племянник великого герцога Люксембурга умер от редкого заболевания
Принц Фредерик умер от редкого генетического заболевания в возрасте 22 лет
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Принц Фредерик, племянник великого герцога Люксембурга Анри, скончался от редкого генетического заболевания в возрасте 22 лет, сообщила его семья.
Родители Фредерика сообщили, что их сын родился с редким митохондриальным заболеванием, связанным с мутациями гена POLG, но диагноз был поставлен лишь в 14 лет.
"С очень тяжелым сердцем мы с женой хотим сообщить вам о кончине нашего сына, основателя и креативного директора POLG Foundation Фредерика", - говорится в заявлении на сайте фонда, финансирующего исследования данного заболевания.