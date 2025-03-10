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Племянник великого герцога Люксембурга умер от редкого заболевания - РИА Новости, 10.03.2025
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03:05 10.03.2025
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Племянник великого герцога Люксембурга умер от редкого заболевания
Племянник великого герцога Люксембурга умер от редкого заболевания - РИА Новости, 10.03.2025
Племянник великого герцога Люксембурга умер от редкого заболевания
Принц Фредерик, племянник великого герцога Люксембурга Анри, скончался от редкого генетического заболевания в возрасте 22 лет, сообщила его семья. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T03:05:00+03:00
2025-03-10T03:05:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Принц Фредерик, племянник великого герцога Люксембурга Анри, скончался от редкого генетического заболевания в возрасте 22 лет, сообщила его семья. Родители Фредерика сообщили, что их сын родился с редким митохондриальным заболеванием, связанным с мутациями гена POLG, но диагноз был поставлен лишь в 14 лет. "С очень тяжелым сердцем мы с женой хотим сообщить вам о кончине нашего сына, основателя и креативного директора POLG Foundation Фредерика", - говорится в заявлении на сайте фонда, финансирующего исследования данного заболевания.
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в мире, люксембург
В мире, Люксембург
Племянник великого герцога Люксембурга умер от редкого заболевания

Принц Фредерик умер от редкого генетического заболевания в возрасте 22 лет

© Depositphotos.com / SabinoparenteВид города Люксембург
Вид города Люксембург - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Depositphotos.com / Sabinoparente
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Принц Фредерик, племянник великого герцога Люксембурга Анри, скончался от редкого генетического заболевания в возрасте 22 лет, сообщила его семья.
Родители Фредерика сообщили, что их сын родился с редким митохондриальным заболеванием, связанным с мутациями гена POLG, но диагноз был поставлен лишь в 14 лет.
"С очень тяжелым сердцем мы с женой хотим сообщить вам о кончине нашего сына, основателя и креативного директора POLG Foundation Фредерика", - говорится в заявлении на сайте фонда, финансирующего исследования данного заболевания.
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