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Племянник великого герцога Люксембурга умер от редкого заболевания

Племянник великого герцога Люксембурга умер от редкого заболевания - РИА Новости, 10.03.2025

Племянник великого герцога Люксембурга умер от редкого заболевания

Принц Фредерик, племянник великого герцога Люксембурга Анри, скончался от редкого генетического заболевания в возрасте 22 лет, сообщила его семья. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T03:05:00+03:00

2025-03-10T03:05:00+03:00

2025-03-10T03:05:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Принц Фредерик, племянник великого герцога Люксембурга Анри, скончался от редкого генетического заболевания в возрасте 22 лет, сообщила его семья. Родители Фредерика сообщили, что их сын родился с редким митохондриальным заболеванием, связанным с мутациями гена POLG, но диагноз был поставлен лишь в 14 лет. "С очень тяжелым сердцем мы с женой хотим сообщить вам о кончине нашего сына, основателя и креативного директора POLG Foundation Фредерика", - говорится в заявлении на сайте фонда, финансирующего исследования данного заболевания.

https://ria.ru/20241006/basso-1976633837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, люксембург