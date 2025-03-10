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Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о защите граждан - РИА Новости, 10.03.2025
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18:51 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/lukashenko-2004166770.html
Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о защите граждан
Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о защите граждан - РИА Новости, 10.03.2025
Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о защите граждан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил своим указом как основу для переговоров проект соглашения с РФ о мерах взаимной защиты граждан от... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:51:00+03:00
2025-03-10T18:51:00+03:00
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россия
александр лукашенко
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МИНСК, 10 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил своим указом как основу для переговоров проект соглашения с РФ о мерах взаимной защиты граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, сообщило госагентство Белта. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 марта подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Россией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что предметом данного международного договора является защита граждан, в том числе действующих или бывших должностных лиц, от необоснованного преследования третьими сторонами с учетом тенденции по политизации международных судебных органов и иных международных механизмов уголовной юстиции. Министерству иностранных дел предоставлены полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения, говорится в сообщении.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о защите граждан

Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о защите граждан от преследования

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил своим указом как основу для переговоров проект соглашения с РФ о мерах взаимной защиты граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, сообщило госагентство Белта.
«
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 марта подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Россией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предметом данного международного договора является защита граждан, в том числе действующих или бывших должностных лиц, от необоснованного преследования третьими сторонами с учетом тенденции по политизации международных судебных органов и иных международных механизмов уголовной юстиции.
Министерству иностранных дел предоставлены полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения, говорится в сообщении.
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